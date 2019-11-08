Mimarlarda gündem akıllı ev sistemleri
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, “Ev ve İşyerlerinde Güvenli Yaşam ve Teknolojik Yapılar” konu başlığında bir seminer düzenledi.
BURSA (DÜNYA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi Sektör Buluşmaları toplantısında, üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Odanın konferans salonunda gerçekleşen etkinlikte, FIBARO Akıllı Ev Sistemleri Satış ve Bayii Yöneticisi Eren Şimşek ve Biges Güvenli Hayat Teknolojileri A.Ş. Marmara Satış ve Pazarlama Sorumlusu Serkan Dinç tarafından, son teknoloji elektronik güvenlik sistemleri ve akıllı ev teknolojisi teorik ve pratik uygulamalarla anlatıldı.
Sunumun ardından fuaye alanında kurulan akıllı ev sistemleri, uygulamalı olarak anlatıldı.