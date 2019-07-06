Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri

06 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Odanın konferans salonunda ‘Sektör Buluşmaları’ adı altında düzenlenen etkinlikte, FIBARO Akıllı Ev Sistemleri Satış ve Bayii Yöneticisi Eren Şimşek ve Biges Güvenli Hayat Teknolojileri A.Ş. Marmara Satış ve Pazarlama Sorumlusu Serkan Dinç tarafından, son teknoloji elektronik güvenlik sistemleri ve akıllı ev teknolojisi teorik ve pratik uygulamalarla anlatıldı.

Etkinliğe Mimarlar Odası Bursa Şubesi Ömer Faruk Şahin’in yanı sıra çok sayıda mimar katıldı.

Yavaş yavaş hayatımıza giren akıllı ev sistemlerini sadece konfor odaklı düşünmemek gerektiğinin altını çizen FIBARO Akıllı Ev Sistemleri Satış ve Bayii Yöneticisi Eren Şimşek, “Akıllı ev sistemleri konforun yanında, tasarruf, güvenlik ve emniyet konusunda da ciddi avantajlar sağlıyor. Bununla birlikte hayatı kolaylaştırması akıllı ev sistemlerini çok cazip kılıyor. Akıllı evi uzaktan kumandalı ev ile de karıştırmamak gerekir. Akıllı evi, uzaktan kumandalı evden ayıran en önemli özellik girdileri değerlendirip karar verebilen senaryolar oluşturulabilmesidir” diye konuştu.

Biges Güvenli Hayat Teknolojileri A.Ş. Marmara Satış ve Pazarlama Sorumlusu Serkan Dinç de “Güvenlikte akıllı çözümler fark yaratır. Özenle ve her senaryoyu düşünerek geliştirdiğimiz güvenlik teknolojilerimizle, kişilerin hayatına güvenlik ve konfor katıyoruz” ifadelerini kullandı.