Misafir öğrenciler Türkiye’deki iş hayatına hazırlanıyor

17 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - BUÜ’de eğitim gören Azerbaycan, Suriye, Afganistan, Bulgaristan, Kırgızistan, Arnavutluk, Bangladeş, Endonezya Senegal, Somali, Kosova, Sudan, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Irak, Rusya, Almanya, Filistin, Yunanistan, Zambiya, ABD, Hindistan uyruklu çok sayıda öğrenci eğitimlerde yer aldı. Sertifika törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Funda Coşkun, Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

“Öğrenci sayımızı arttırmak için çalışıyoruz”

Yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitedeki sayılarının arttırılması noktasında ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; “Şuanda Türkiye’de yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından ilk 5 üniversite arasında yer alıyoruz. 7 binin üzerinde öğrencimiz var. Her yıl bin 500 civarında yeni öğrenci alıyoruz. Bu sayının artması da bizleri mutlu ediyor. Mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitemizde veya farklı bir üniversitede yüksek lisans-doktora yapmalarından ayrıca mutluluk duyuyoruz. İş hayatına katılmak isteyen öğrencilerimize gerçekleştirilen sertifika programına katıldıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerden yoğun ilgi

Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ise 2019 yılında Kariyer Merkezi’nce organize edilen etkinlikler içerisinde en yüksek katılımın ve devamlılığın bu seminerde olduğunu belirtti. Seminerlerde üst düzey yöneticilerin eğitim verdiğini vurgulayan Zencirkıran; “Etkinliğimiz, yabancı öğrencilerin Türkiye’de iş dünyasını tanımaları ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya gelmeleri açısından önemli bir işlev gördü. Rektörlüğümüz yabancı öğrencilere yönelik eğitimlere büyük önem veriyor. Önümüzdeki süreçte öğrencilerin talepleri doğrultusunda yabancı öğrencilere yönelik çok sayıda farklı eğitim programı ve şirketlere teknik geziler düzenleyeceğiz” dedi.

PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül, kurum olarak eğitimlerde yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Barış Gül; “Eğitimlerden eğitmenler olarak bizler de çok şey öğrendik. Öğrencilerin ilgisi, katılımı, merakı çok iyiydi. Eğitim bittikten sonra uzun süre sorular devam etti ve öğrencilerle sohbet ettik. İş hayatı konusunda bilgilendirmeler yaparken farklı kültürleri, görüşleri tanıma açısından çok verimli bir süreç geçirdik ”şeklinde konuştu.

Seminerler kapsamında Coşkunöz Holding İnsan Kaynakları Direktörü Göktuğ Tetik “Kariyer Planlama ve Gelişimi”, PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı ve Faveo Danışmanlık Genel Müdürü Barış Gül “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, May Tohum İnsan Kaynakları Müdürü Sebla Gül “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri”, Yeşim Tekstil İnsan kaynakları ve Sosyal Uygunluk Direktörü Fatoş Hüseyinca “Türkiye’de İş Hayatında Başarı İçin Yapılması Gerekenler” konularında eğitim verip, iş hayatına yönelik bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Programın sonunda başarılı öğrencilere sertifikaları takdim edildi.