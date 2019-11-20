MKP OSB entegre yönetim sistemine kavuştu

20 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelerini alarak entegre yönetim sistemi modelini uygulamaya koydu. Mustafakemalpaşa OSB; Bursa’da 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alan beşinci, 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelerini alan üçüncü organize sanayi bölgesi oldu.

MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, 18 OSB’nin olduğu Bursa’da kalitenin yanı sıra çevre, iş sağlığı ve güvenliği noktalarında entegre bir yönetim uygulama konusunda öncü olan bölgeler arasında yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

MKP OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok konuyla ilgili olarak, “Bölge Müdürlüğü olarak iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerine uyarak katılımcılarımıza kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen yönetim sistemlerini bünyemize entegre ettik. Önümüzdeki süreçte enerji verimliliği konusunda da gerekli yönetim sistemleri belgemizi bu entegrasyon içine ekleyeceğiz. Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi olarak uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerimizin gelişimi ve daha iyi yerlere gelmesi için katılımcı firmalarımızın, çalışanlarımızın ve toplumumuzun memnuniyetini ön planda tutmaya devam edeceğiz” dedi.



Üçok şöyle devam etti: “OSB yönetim hizmetleri ile ilgili yasal ve teknik mevzuat şartlarına uygunluğu sağlamak ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmek, katılımcı odaklı bir OSB olmak, firmalarımızın hizmetlerini aksatmamak için her türlü alt yapı ve destek hizmetlerini sağlamak, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak, kirliliği önlemek doğayı korumak, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek, gelişen teknoloji ve şartlara uygun gelişimini sağlamak bizim politikalarımız olarak belirlenmiştir.”