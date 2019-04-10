MKP OSB, yatırımcıların yeni cazibe merkezi olma yolunda

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, genel kurulda yaptığı açılış konuşmasında bölge ile ilgili bilgiler verdi. Bölgedeki toplam 61 parselin tamamının yatırımcıya tahsisli olduğunu belirten Kalın, “OSB sınırları içinde kalan taşınmazlara ilişkin kamulaştırılacak alanın ilave imar planı hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. 166 hektarlık rezerv alanda kamulaştırma işlemlerinde son aşamaya gelinmiştir. Rezerv alanın 455 bin metrekarelik bölümünde plastik ambalaj üretimi konusunda faaliyet göstermek üzere Ecoplast firması ile ön tahsis sözleşmesi yapılmıştır. Bu firmanın faaliyete geçmesi ile birlikte bölgemizde 1.200 kişilik mevcut istihdam toplamda 2.300 kişiye yükselecektir” dedi.

Başkan Levent Kalın, MKP OSB’nin her geçen gün geliştiğini belirterek, “Bu gelişimin daha hızlı olması için katılımcılarımızdan beklentimiz; tahsis edilen ancak henüz yatırıma başlanmamış arsalara bir an evvel yatırımların yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Bütçede aslan payı elektrik ve doğalgazın

MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın’ın konuşmasının ardından 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları görüşülüp kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edildiği genel kurulda, OSBÜK asıl ve yedek üyelerinin seçimi de yapıldı. OSBÜK asıl üyeliklerine Levent Kalın, Cevdet Çağal ve Atalay Çetin; yedek üyeliklere de Yusuf İyigüllü, İbrahim Etkeser, Kasım Öztürk seçildiler.

Genel Kurulda MKP OSB’nin 2019 yılı tahmini bütçesi 58 milyon 624 bin lira olarak kabul edildi. Tahmini bütçenin gelir tarafında doğalgaz ve elektrik satışları 49,2 milyon liralık yer tutuyor. Elektrik ve doğalgaz alışı için yaklaşık 49 milyon lira gider beklenen bütçede, 2019 yılında bütçenin gider ve yatırım tarafındaki gerçekleşmenin de 58,6 milyon lira olması bekleniyor.

“İstikrarlı büyümeye devam ediyoruz”

MKP OSB Bölge Müdürü Alaattin Üçok genel kurulda 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 yatırım programını anlattı. Üçok, 1990 yılında kurulan bölgenin bugünkü durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Başlangıçta 60 hektar büyüklüğü olan MKP OSB zamanla artan parsel talebi ile bugün 233 hektar büyüklüğe ulaşmıştır. Rezerv alan 166 hektardır. 61 parselde 35 firma faaliyette bulunmaktadır; doluluk oranı yüzde 55’e ulaşmıştır. İnşaat halinde 11, henüz yatırıma başlamayan 15 parsel bulunmaktadır. 2018 yılında yatırıma başlamayan 2 firmanın tahsisi iptal edilerek yeni firmalara tahsis edilmiştir.”

Üçok ayrıca, elektrik ve doğalgazda faal firma sayısı arttıkça tüketim miktarlarının arttığını, atık su arıtma tesisinin başarıyla çalıştığını belirterek, yol alt yapısının da yapılan yatırımlarla her geçen gün geliştiğini aktardı. Üçok, 2010 yılında 8 olan faal firma sayısının günümüzde 35’e ulaştığını, 215 olan istihdamın da 1.200 çıktığını hatırlatarak, “MKP OSB, doğru yönetilerek yapılan doğru yatırımlarla istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor ve sürdürmeye devam edecek. 21 personeli ile hizmet veren Bölge Müdürlüğümüz hizmet kalitesini artırmak, iyileştirmeler yapmak, sanayicilere daha iyi hizmet sunmak, sistemli ve planlı bir yönetim düzeyine ulaşmak için Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri çalışmalarına başlamıştır” dedi.