MMO Bursa Şubesi, mesleki eğitimlere başladı

06 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik eğitimleri; ISO 9001:2018 / IATF16949:2016 Otomotiv Kalite Sistemi, Strateji ve Performans Yönetimi, Temel Problem Çözme Teknikleri, Beden Dili, Mekanik Tesisat Proje Üretim Süreçleri, Tedarikçi Geliştirme Uzmanlığı, Temel İş Güvenliği Eğitimi, Fark Yaratmak, 6 Sigma, Minitab ile İstatistiksel Analiz, Mekanik Toleranslandırma, POKE&YOKE, 3D Dizayn, Teknik Bina Yönetimi, NDT Tahribatsız Muayene Teknikleri, FMEA, Size de Arada Geliyorlar mı?, EFQM, Yalın Üretim” eğitimlerinin verileceği program Makina Mühendisi Erkin Güler tarafından verilen “ISO 9001:2018 / IATF16949:2016 Otomotiv Kalite Sistemi konularıyla başladı.

Üyelerle bir araya gelen MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferudun Tetik, genç meslektaşları ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Makina Mühendisleri Odası’nın aynı zamanda bir eğitim kurumu olduğunu ve sürekli olarak eğitimler, seminerler, kurslar düzenlediklerini söyledi. Tetik, yeni mezun ve çalışmayan üyelere yönelik eğitim programında mesleki teknik gelişimin yanı sıra kişisel gelişimleri de göz önüne aldıklarını belirtti.

Mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve bilgi güncellemenin önemine vurgu yapan Tetik, “Yeni Mezun ve Çalışmayan Üyelere Yönelik Eğitimler kapsamında katılımcıların, bilgi birikimlerinin artırılması ve iş bulmada kolaylık sağlayacak sertifikalara sahip olmaları hedefleniyor” dedi. Eğitimcilerin çoğunluğunun sanayide çalışan, deneyimli, uygulayıcı düzeydeki kişiler olduğunu belirten Tetik, "Böylece katılımcılar sanayideki uygulamaları, bizzat uygulayıcılardan öğrenmekte ve bilgi sadece teoride kalmamaktadır” diye konuştu.