MMO Bursa Şubesi’nde Çağdaş Mühendisler’e güvenoyu

10 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 8 Şubat 2020 Cumartesi günü başlayan MMO Bursa Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Seçimlere tek liste olarak giren, Fikri Düşünceli’nin Yönetim Kurulu Başkan Adayı olduğu ‘Çağdaş Mühendisler’in listesi, 836 oy alarak tekrar MMO Bursa Şube Yönetimine seçildi. MMO Genel Merkez delege seçiminde, Çağdaş Mühendisler'in listesi ise 841 oy aldı.

Çağdaş Mühendisler Grubu’nun başarılı çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Fikri Düşünceli, “Ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz için aklın, bilimin ve vicdanın sesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. MMO Bursa Şube seçimlerine katılan tüm meslektaşlarımıza, demokrasiye, ülkemize, mesleğimize ve meslek odamıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum, hepinizi yürekten kutluyorum” dedi. Düşünceli, “Etkin ve başarılı bir çalışma döneminin ardından üyelerimizin ülkesine, mesleğine ve değerlerine sahip çıkma iddiasında olan Çağdaş Mühendislere destek vermesi sevindiricidir” ifadelerini kullandı.

‘Çağdaş Mühendisler Grubu’nun MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu’nda Devrim Tutku Ateş, Feridun Tetik, A. İhsan Taşkınsel, D. Alpaslan Gürbüzer, Emine Kaya ve Yasemin Yeşil yer aldı.