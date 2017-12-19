MNF Plastik, ürün gamını genişletmek için kolları sıvadı

19 Aralık 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Mobilya ve kapı sektörünün kullandığı krom, altın, ahşap ve deri kaplı dekoratif profiller ile bunlara uyumlu kulp, dekoratif parça ve kenar bandını tek çatı altında sunan MNF Plastik, ürün gamını genişletmek için de kolları sıvadı. Bu yıl da sektöre yenilikler sunmaya odaklanan MNF Plastik, yeni dönemde sadece plastik değil, ahşap, metal ve deri üzerine de kaplama yaparak konsept bütünlüğüne uygun ürünler oluşturmaya devam edecek.

Yeni dönemde sadece plastik üzerine değil ahşap mdf, sunta, kontraplak metal alüminyum, demir, çelik ve deri üzerine de kaplama yaparak mobilya ve kapılarda renk uyumunu sağladıklarını dile getiren MNF Plastik Pazarlama Müdürü Fırat Özkan, Erciyes Teknopark’taki Ar-Ge firmalarında yeni bir makine geliştirdiklerini belirtti. Özkan, “Pazarda konumumuzu güçlendirecek ve ciromuzu artıracak ürün gruplarını müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. 2017 yılında bu ürünleri geliştirmek için 400 bin TL yatırım yaptık” dedi.

Yenilenebilir enerji üretiyor

Ürün bazlı projelerinin olduğunu kaydeden Özkan, “Bu projelerimizden biri ile üretime başlayacağız. TÜBİTAK’ın desteği ile geliştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli enjeksiyon makinesinin onayını aldık, prototip üretimini 2018 başında bitireceğiz. Prototip üretimi sonrasında seri üretime geçmek için 2018 yılının ikinci yarısında yatırım yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Beyaz eşya ve yapı sektörü için de yeni çalışmalarının bulunduğunu aktaran Özkan, bu sektörlere yönelik ürünlerini artırarak, 2017 yılı satışların yüzde 10’luk kısmını bu sektörden sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan tesislerine Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle güneş enerji santrali kurduklarını ileten Fırat Özkan, fabrika binasının çatısına kurulan sistem ile yenilenebilir enerji ürettiklerini aktardı. 2017 yılında yatırım değeri 800 bin lirayı bulan makinelerini devreye aldıklarını hatırlatan Özkan, “Üç yıldır üzerinde çalıştığımız kubik kaplamaya alternatif olacak CNC kontrollü folyo kaplama makinemizin ikincisinin de üretimini tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu makine ile farklı şekillerdeki parçaları profillerimiz ile aynı renkte kaplayacağız” bilgisini verdi.