Mobiliyum AVM’den spora destek

20 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Mobilya ihracat devi Mobiliyum AVM, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol ve Basketbol takımlarına sponsor oldu. Sponsorluk kapsamında marka, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol ve Basketbol takımlarının oynayacağı lig ve kupa maçlarına forma sırt sponsoru olarak yer alacak.

Mobiliyum AVM'de yapılan imza töreninde, Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri Ömer Cihat Bay, Yunus Emre Gelen ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan hazır bulundu.

Törende konuşan Talha Timur Han, spora desteği sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Han, “Mobiliyum AVM olarak, Avrupa’nın en büyük kapalı mobilya alışveriş merkeziyiz. Toplamda 215 üye sayımızla müşterilerimizin tüm ev ihtiyaçlarını ve her zevke uygun alternatifleri sunan bir kooperatifiz. Türkiye’de mobilya ihracatının yüzde 60’ı Mobiliyum üyelerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Birçok sosyal sorumluluk projesini desteklemek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirtiği gibi sağlıklı düşünen ve sağlıklı bedenlere sahip olan gençlerin yetiştirilmesi adına her yerde sporun gelişmesini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün hem Efeler Ligi’nde mücadele eden Voleybol takımına hem de Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele eden basketbol takımına sponsor olduk. Her iki takıma şahsım ve Mobiliyum adına başarılar diliyorum” diye konuştu.