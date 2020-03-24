Mobilya imalat sanayii destek kapsamına alındı

24 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle iş hayatında oluşabilecek ekonomik kayıpların asgari seviyede tutulabilmesi hedefiyle Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini açıklayarak vatandaşlarımıza önemli müjdeler vermişti. Mobilya imalat sanayii temsilcilerimizin de paket içerisinde yer alabilmeleri noktasında yoğun talepleri oluştu. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sektörden gelen talepler üzerinde çalışmalar gerçekleştirerek konuyu Bakanlıklarımıza ilettiler. Yapılan görüşmeler sonucunda mobilya imalat sanayiinin de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi içerisine dâhil edildiği bilgisini almış bulunuyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren mobilya imalat sanayicilerimizin de bu destekler sayesinde önemli avantajlar elde edileceklerini düşünüyoruz. Kararın alınmasında emeği geçen Sayın Bakanlarımıza, gece gündüz demeden Türkiye iş dünyası için çalışmalar gerçekleştiren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.