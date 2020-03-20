Mobilya sektörü devlet desteği bekliyor

20 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, koronavirüs nedeniyle Çin ekonomisinin ağır darbe aldığını belirterek başta mobilya fuarı olmak üzere tüm fuarların ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlattı. Virüsün Avrupa’ya sıçramasından sonra ise dünya mobilya sektöründe söz sahibi olan İtalya’nın da ciddi bir yara aldığını belirten Balcı, “Biz hem üreticiler, hem satıcılar, hem de mobilya sektörünün tedarikçileri olarak virüse karşı tüm ön tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Ancak gelinen noktada diğer pek çok sektörü de doğrudan etkileyen ve ekonomiye olumsuz yansıyacak bir süreç ortaya çıkacaktır. Ekonomiye küresel etkilerinin daha büyük olacağını ön gördüğümüz mevcut durumda, devletimizin de desteğiyle mobilya sektörü olarak hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan ilerleyebileceğimizi umuyorum” dedi.

Ekonomik istikrar kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almadığına işaret eden Mustafa Balcı, “Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızdan hem de Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’tan sektörümüze desteklerini ayrıca bekliyoruz. KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi konusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır” diye konuştu.

Mobilya endüstrisi olarak şu anda üretim bandında bir aksaklık yaşamadıklarını ifade eden Balcı, en büyük sıkıntının hammadde fiyatlarında ve lojistik olarak ihracat sürecinde yaşanabileceğine dikkat çekti. Mustafa Balcı, 2019 yılını 3.5 milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk mobilya sektörünün 2020’nin ilk iki ayında 578 milyon dolarlık bir ihracat grafiği yakaladığını, 2023 hedefinin 25 milyar dolar olduğunu vurguladı.