Mobilya sektörü İnegöl’de buluştu

24 Ekim 2018

Zehra ORUÇ

BURSA - 40’ıncısı düzenlenen İnegöl Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (MODEF) kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Önceki dönem İçişleri Bakanı Efkan Ala, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güney Kore İthalatçılar Birliği Başkanı Kim Sun Mook, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ve çok sayıda sanayici katıldı.

Açılış töreninde konuşan MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, 180 firmanın katılımcı olduğu fuara 110 ülkeden ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Uğurdağ, fuarın, 28 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağını bildirdi. Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün başta mobilya sektörü olmak üzere tekstil, tarım ve diğer sektörlerle birlikte 1,2 milyon dolar ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, 610 milyon dolar ihracat fazlası verilen bir ilçe olduklarını söyledi. İnegöl’ün ekonomik büyüklük açısından Türkiye’nin 22. ekonomik büyüklüğüne sahip olduğunu kaydeden Uğurdağ, “İnegöl bir sanayi şehridir. Son yıllarda ciddi atılımlar yaparak rakamlarını en üst seviyeye çıkarmış durumda. Başta mobilya sektörü olmak üzere tekstil, tarım ve diğer sektörlerle birlikte 1,2 milyon dolar ekonomik potansiyele sahiptir. İlçemiz, ticaret fazlası açısından da Türkiye’nin 7. büyük ekonomisi. İlçe statüsünde de Türkiye birincisidir. Son zamanlarda odaklandığımız ülkeler Kuzey Kore, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Fas, Brezilya, Avrupa” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a İnegöl Mobilyası kitabını hediye ederken MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ ise Bakan Varank’a sandalye hediye etti.