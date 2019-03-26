Mobilya Test Merkezi İTSO’da masaya yatırıldı

26 Mart 2019

BURSA (DÜNYA) - İTSO binasında 2 oturumda gerçekleştirilen toplantılara İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Ertaş, Bursa Teknik Üniversitesi Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. M. Sait Fidan, İMOS Başkan Yardımcısı Osman Aybil ve İMOS Genel Sekreteri Bilal Peker, TABU Çözümleri Danışmanlık Firması Sahibi Ekin Taşkın, BEBKA yetkilileri ile sektör temsilcileri katılım gösterdi.

Fizibilite raporları hazırlanıyor

Toplantı öncesi bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Mobilyası Garanti Belgesi diye bir rüyamız var. Tasarım Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi’ni içinde bulunduran, İnegöl Mobilyası markası adı altında sektöre ve firmalarımıza bir nevi çeki düzen verme adına yapılan bir çalışmadır. Öncelikle Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezini görüşeceğiz. Malzeme Kütüphanesiyle birlikte Test Merkezini oluşturmak, Test Merkeziyle birlikte Tasarım Merkezi Atölye İnegöl’ü daha aktif hale getirmek ve bununla birlikte Ar-Ge Merkezimizi faaliyete geçirmek gibi projelerimiz var. Çalışmalarımıza başladık. Malzeme Kütüphanesi ve Test Merkezi projemizin fizibilite raporlarının hazırlanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bununla ilgili istişarelerde bulunarak görüş ve önerilerinizi almak istiyoruz. Üyelerimizin bu konudaki fikirleri bizim için önemli. Görüş ve önerilerinizle projemizi daha iyi yerlere getirmek istiyoruz” dedi.

Başkan Uğurdağ’ın konuşmasının ardından karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunuldu.