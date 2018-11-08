Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kurulacak

08 Kasım 2018

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kurulacağı müjdesini verdi. Uğurdağ, ilçe ekonomisinin bel kemiği olan İnegöl mobilya sektörünü yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha da güçlendirmek için yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Bu kapsamda İnegöl’de Mobilya Test Merkezi ve Malzeme Kütüphanesi kuracaklarını söyleyen Yavuz Uğurdağ, “8 milyon lira bütçeli projenin yüzde 70’i Bursa Eskişehir Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından kalan yüzde 30’luk kısmı da odamız ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından karşılanacak. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği’de (İMOS) projeye destek verecek” dedi.

Uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek

Proje kapsamında BTÜ Mobilya, Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik destek verecek. Sektörün taleplerini İMOS sunacak. Test Merkezi Uluslararası geçerliliği olan sertifika verecek. Malzeme Kütüphanesi tarafında sektördeki yenilikler takip edilerek uygulamalar yapılacak. Böylece İnegöl’deki mobilyacılar dünyadaki yenilikleri ilk uygulayanlar arasında yer alacak. Uğurdağ; “Türkiye genelinde ve dış pazarda önemli bir üretim ve ihracat merkezi konumuna geldik. Şu an ülke üretiminin yüzde 40’ına yakını ve ihracatın yüzde 16’sını gerçekleştiriyoruz. İnegöl mobilyası ile marka olmuş bir merkez haline geldi. Markalaşmak, beraberinde ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu ilçemizdeki mobilya sektörünün gelişimini hızlandıracak. Ayrıca İnegöl mobilyasının gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarda güvenilirliği daha artacak” diye konuştu.

İTSO, BEBKA ve BTÜ arasında imzalanan protokolü İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir imzaladı.