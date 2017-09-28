'Mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimi devam etsin'

28 Eylül 2017

HATİCE KEVEN ŞİMŞEK

KAYSERİ - Mobilya ve beyaz eşyada 8 aydır devam eden KDV ile ÖTV indiriminin yıl sonuna kadar devam etmesi isteniyor. Büyümede devletin verdiği destek ve teşviklerin etkili olduğunu belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu teşviklerin yumuşak bir geçişle sonlandırılması gerektiğine işaret etti. Büyüksimitci, mobilya, beyaz eşya ve konutta 30 Eylül'de sona erecek KDV ve ÖTV indiriminin devam etmesinden yana olduklarını ifade etti. Büyüksimitci, bu indirimlerin zaten kurumlar vergisi ve gelir vergisi olarak milli bütçeye döndüğünü sözlerine ekledi.

Mobilya yüzde 30, ev aletlerinde yüzde 35 satışlarında artış yaşandı

Mobilyada KDV indirimi ve beyaz eşyada ÖTV indiriminin en azından yıl sonuna kadar uzatılması yönündeki taleplerini yineleyen Başkan Büyüksimitci, "Biliyoruzki, bu vergi indirimleri her iki sektörümüzün canlanmasına, büyüme rakamlarımızın da artmasına ciddi manada katkı sağlamıştır. İndirimlerden oluşacak açığı biz sanayiciler olarak yapacağımız ihracatlarla ve ödeyeceğimiz vergilerle çok rahat kapatacağımıza inanıyorum. Sayın Maliye Bakanımız işinin ehli, hesabı yapar ama biz vergi indirimin yıl sonuna kadar devam ettirilmesini talep ediyoruz. İndirimlerle mobilyada yüzde 30, ev aletlerinde yüzde 35 satışlarda artış yaşandı" diye konuştu.

Tüm olumsuz söylemlere rağmen Türk ekonomisinin 2017 yılının ilk 9 ayında sağlamlığını tüm dünyaya ispatladığını, kredi derecelendirme kuruluşlarının da bunu teyit ettiğini belirten Başkan Büyüksimitci, "Bizlere korku salmaya çalışanlar, umduklarını bulamadılar. Bizim de her meclis toplantısında söylediğimiz gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımız ve ekonomi yönetimimiz 2016'nın sonundan itibaren zamanında ve yerinde tedbirler aldılar. Bizler de ülkemizin güneyindeki olumsuzluklar, Avrupa'daki bazı ülkelerin iç siyasi meselelerine bağlı olduğunu düşündüğümüz hasmane tutumlarına rağmen ihracattan, istihdamdan ve üretimden vazgeçmedik, sebat ettik, başardık başarmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Kayseri'nin Ağustos ayı ihracatının yüzde 14,1 oranında artarak 187.2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, bu artışın Türkiye ortalamasının üzerinde olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, tüm ihracatçı firmaları tebrik etti.

Mehmet Büyüksimitci, TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa seçimlerinin Nisan 2018'e ertelendiğini hatırlatarak, "Biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Hayırlısı olsun. Arkadaşlarımızla beraber, hız kesmeden sanayicilerimize en iyi hizmeti verebilmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

8 ayda ÖTV indirimi satışları yüzde 24 artırdı

Türkiye'de yılın 8 ayında satılan beyaz eşya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 6 milyona ulaşırken, artışta şubat başından itibaren uygulananan ÖTV indirimi etkili oldu. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, ocak-ağustos döneminde üretilen yaklaşık 19 milyon beyaz eşyanın 6 milyonu iç pazarda satıldı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, derin dondurucu, kurutucu ve fırından oluşan 6 beyaz eşya grubunda 2016'nın 8 ayında satılan 4 milyon 917 bin 278 ürü n sayısı, bu yılın aynı döneminde 6 milyon 76 bin 147'ye yükseldi.

"Beyaz eşya lüks değil"

İndirim sonrası hem üreticinin hem de tüketicinin memnuniyetinin devam etmesi için ÖTV'nin tamamen kaldırılması gerektiğine dikkati çeken Aztekin, şunları söyledi: "Satışların artmasında beyaz eşyada ÖTV'nin kalkmasının etkisi çok büyük. Pırlanta ve altın gibi lüks ürünlerde uygulanan bu verginin beyaz eşyadan tamamen kaldırılması lazım. Çünkü beyaz eşya günümüzde lüks olmaktan çıkmış durumda."

Fiyatlar yüzde 7 artacak

ÖTV indirimindeki son günlerden dolayı beyaz eşya alışverişinde hareketlilik yaşandığını ifade eden Aztekin, "Verginin geri gelmesiyle birlikte fiyatlarda yaklaşık yüzde 7'lik bir artış olacak." dedi.