“Mobilyada KDV yüzde 10’da kalıcı olsun”

21 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran’a kadar uzatılan mobilyada KDV indirimi uygulaması ay sonu itibari ile sona eriyor. Yüzde 8 bandında uygulanan KDV oranının 30 Haziran 2019’da tekrar yüzde 18’e çıkacağını belirten Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “Mobilyada KDV oranı yüzde 10’da sabitlenmeli ve kalıcı olmalıdır. Sektörün en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışılığın ortadan kalkması için atılacak önemli adımlardan biri budur. Merdiven altı üretim nedeniyle KDV ödemeyen bazı işletmelerin neden oldukları bu haksız rekabetin böylece ortadan kalkacağını düşünüyorum. Sonuç olarak milli ekonomimizin güçlenmesi için KDV’nin yüzde 10’da sabitlenmesi devletimizin de menfaatine olacaktır” dedi.

“KDV indirimi kalıcı olsun, ekonomi güçlenmeye devam etsin”

“Hükümetimizin Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında hayata geçirdiği mobilyada KDV indirimi geçtiğimiz mart ayında tekrar uzatılarak sektörümüzde bir canlılık katmıştı. Ancak Türk mobilyacısı 2019’da genel olarak zor bir sene geçiriyor” diyen MOSDER Başkanı Balcı, “Hammadde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18, satışlarımızda ise yüzde 8, aradaki fark ihracat yapan markalar için çok ciddi bir problem oluşturuyor. Biz hükümetten KDV indiriminin kalıcı olmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin sürekli olması sektörümüz adına çok olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Balcı, mobilya alacak vatandaşlara ve özellikle yeni evleneceklere bu son 10 günde devam edecek olan indirim fırsatından iyi yararlanmalarını önerdi.