Mobilyada standardizasyon tartışıldı

06 Kasım 2018

BURSA – Bursa Teknik Üniversitesi ‘Orman Fakültesi’ ile ‘Mobilya-Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi’ tarafından, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) işbirliği kapsamında düzenlenen “Mobilya Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, TSE temsilcileri Ergün Türk ve Filiz Çelikçi ile BTÜ Orman Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı

Türkiye’nin mobilya standardizasyonu konusunda dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç; “Mobilya sektörü 2008’den bu ya yüzde 34 oranında büyümüş durumda. Dünyada yıllık 436 milyar dolar civarında mobilya tüketimi var. 2050 yılında mobilya üretimi ve ticareti ile ilgili ekonomik hacmin 1 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Yılsonu itibariyle Türkiye’nin mobilya ihracatı 1 milyar dolara ulaşmış olacak” dedi.

“Mobilya ülkesi olacaksak, standartları özümsemeliyiz” diyen Güleç, “Günümüzde mobilya üretimi ve ticaretinde standartlar her zamankinden daha çok ön planda tutuluyor. Özellikle hedef pazarlar olarak gördüğümüz ülkelere ihracat yapabilmek için yanmazlık, çevrenin korunması standartlarına ulaşmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra tüketicilerin satın alma davranışları da değişiyor. Y kuşağı dediğimiz, şu an iş ve aile sahibi olan kuşak mobilya alırken; dayanıklılığı, tasarımı, sürdürülebilirliği, güvenliği, ürünün menşeini, doğallığı ve hatta üreticinin çocuk işçi durumunu bile takip ediyorlar. Biz üreticilerini bu standartları yakalayamadan daha fazla ihracat yapmamızın imkanı yok” ifadelerini kullandı.

Çalıştayda konuşan İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da sanayi şehri durumundaki İnegöl’ün mobilya sektörünün lokomotifi olduğunu söyledi. Uğurdağ, “Şehrimizde bir asırdır ağaç işleme sanayisi faaliyette. Özellikle 1980’li yıllardan sonra teknolojinin de gelişmesiyle İnegöl, Türkiye genelinde ve dış pazarda önemli bir üretim ve ihracat merkezi konumuna geldi. Şehrimizde şu an ülke üretiminin yüzde 40’ına yakını ve ihracatın yüzde 16’sını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bütün şehrin birlikteliği ile İnegöl’ün mobilyası ile marka olmuş bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Uğurdağ, “Markalaşmak beraberinde ciddi bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu yüzden sektörde profesyonelleşmenin artması üzerinde durduğumuz bir konu. Bir diğer önemsediğimiz husus ise standardizasyon. İnegöllü mobilyacılar olarak ürünlerde standardizasyon olmalı diyoruz, bunu hem İnegöl, hem de ülkemiz için istiyoruz. Bunu başardığımızda, birçok sorunu çözeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ise, 2009’dan itibaren mobilya ve ağaç sektörüne yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinerek, İnegöl Mobilya-Ağaç İşçiliği Müzesi’ne mali destek sağladıklarını hatırlattı. Bunun yanı sıra Atölye İnegöl adıyla hizmet veren İnegöl Mobilya Tasarım ve Rekabet Merkezi’nin yapımında da katkıları olduğunu belirten Gerim: “Güdümlü projeler kapsamında fuar merkezi fizibilite hazırlıkları tamamlandı ve çalışmalarımı devam ediyor. Mobilya test ve malzeme merkezi projesi de gündemimizdeki konular arasında. BEBKA olarak mobilya sektörünün gelişmesinin bölge açısından önemini biliyoruz ve sektöre katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TSE uzmanları Filiz Çelikçi ve Ergün Türk, standardizasyon, standartların önemi ve sistem belgelendirme faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken, BTÜ Mobilya- Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUM) Müdürü Doç. Dr. M. Said Fidan da kısa süre önce kuruluşu tamamlanan ve ülkemizde ilk olma özelliğindeki MAUM’un çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.