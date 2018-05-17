"Mobilyada vizyon belirlememiz gerekiyor"

17 Mayıs 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mobilyacılar Meslek Komitesi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Toplantının gündeminde suntaya gelen zamlar ve piyasalarda yaşanan finansal değişkenlik yer aldı. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’nin mobilya sektöründe vizyon belirlemesi gerektiğini kaydetti. Suntaya gelen zamların, döviz kurlarının yükselmesinin, sabit giderlerin ve maliyetlerin hızlı bir şekilde artmasının sanayide durgunluğa yol açtığının ifade edildiği toplantıda, katılımcılar arasında seçimlerden sonra piyasaların hareketleneceği beklentisi hakim oldu. Mobilyacılara Ar-Ge ve inovasyona önem vererek sektörü canlandırmaları gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Mobilyacılar Meslek Komitesi Başkanı Sedat Böyük, “Son zamanlarda piyasa aşırı değişkenlik gösteriyor. Bu durum karşısında hepimiz işlerimizde daha çok müzakere etme ihtiyacı hissediyoruz. Biz burada sorunların istişare ile daha doğru kararlarla aşılabileceğini gördük. Bu istişareler neticesinde piyasalarda oluşan olumsuzlukları ve dalgalanmaları aşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda bir araya gelebilmek, konular üzerinde görüşüp konuşabilmek son derece önemli” dedi. Kayseri’nin mobilyada marka bir şehir olduğunu belirten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de şöyle konuştu:

“Bu markayı insanların kafasına yerleştirmemiz gerekiyor. Mobilyada nereye kadar, hangi mobilyalarla, hangi modellerle gideceğiz? Dönüşüm ihtiyacı var mı, varsa nasıl yaparız? Mobilya sektöründe bu soruların cevabının olduğu bir vizyon belirlememiz gerekiyor. Onun içinde bir çalışma grubu oluşturduk. Çalışacağız, gayret göstereceğiz, anketler yapacağız. Çünkü bu konuda sahadakilerin düşünceleri çok önemli. Bunu biraz da sizler vasıtasıyla üyelerimize, tüm sanayicilerimize yayarak vizyonumuzu ortaya koyacağız.”