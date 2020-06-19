Mobilyaya özel kredi Adana’da satışları uçurdu

19 Haziran 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Açıklanan kredi paketleri ve düğün mevsiminin gelmesi ile hareketlenen mobilya sektöründeki canlılık Adana Mobilyacılar Sitesi’ne de yansıdı. Yaklaşık 600 işyerinin faaliyet gösterdiği Adana Mobilyacılar Sitesi’nde yüzde 80 canlanma yaşandığını belirten Adana Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yalçın Avcı, “Kredi musluklarının açılması, pandeminin yavaşlaması ve kredi faizlerinin açıklanması bize çok ciddi anlamda katkı sağladı. İç piyasada canlanma başladı. Şu an gayet iyi gidiyor. Bazı yerlerde siparişleri yetiştiremeyecek kadar iş yoğunluğu oldu” dedi.

Düğün mevsiminin gelmesiyle de hareketliliğin yaz boyunca sürmesini beklediklerini kaydeden Avcı, yurtdışı boyutunda da önemli gelişmeler olduğunun altını çizdi. Avcı “Kapıların zaman zaman açılması ve kapanması ihracatı olumsuz etkilemişti. Ama daha önce aldığımız ve hazırladığımız siparişler vardı. İşyerlerimizde bekleyen bu ürünlerin önü açıldı. Şu anda yaklaşık 20 milyon TL’lik hazır ihracat siparişi var ve hareket başladı” bilgisini verdi. Avcı, yurtdışı siparişlerin Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik olduğunu da sözlerine ekledi.

“Temmuz-ağustos boyunca hareketlilik devam eder”

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram da “Her ne kadar bankalar kredibilitesi yüksek olanlara yeni kredi olanağı verse de mayıs ve haziran aylarında işlerde gözle görülür bir hareket oldu” dedi. Bayram “Son üç ayda yaşadığımız sıkıntıları, bugünlerde karşılamaya çalışıyoruz. Nisana göre yüzde 50-60 arasında sektörün işlerinde artış var” yorumunu yaptı.

Düğün mevsimi kavramının artık değiştiğini ifade eden Bayram, “Artık eskisi gibi değil. Mevsimi yok bu işin ama düğünü olan da ihtiyacını eskisi gibi toplu halde alamıyor. Ancak yine de son üç ayda düğünlerin de ertelenmesinin etkisiyle temmuz, ağustos ayları, geçmiş yıllara göre daha hareketli geçecektir diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.

“Kamu bankaları da nefes kredisi versin”

Pandemi sürecinde hükümetin kısa çalışma ödeneği, KGF gibi uygulamalarla işletmelere gerekli desteği verdiğini, odaların da üyelerine ‘nefes kredisi’ sağladığını dile getiren ATO Başkanı Yücel Bayram, şu anda Denizbank ile devam eden uygulamaya önümüzdeki haftalarda kamu bankalarının da katılmasını beklediklerini vurguladı. Bayram, şöyle devam etti: “Sektörle ilgili önümüz açık diye görüyorum. Sınır kapıları tam olarak açıldığında ihracatımız da artacak. İran kapısı daha dün açıldı, orada da sokağa çıkma yasağı vardı. Diğer ülkeler de normal hayata döndükçe ihtiyaçlar, talepler harekete geçecek.”