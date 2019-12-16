Moda tasarım teknolojileri alanı yenilendi

16 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alanı’nın açılışına; İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın, Okul Müdiresi Türkan Caner, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve çok sayıda BEKSİAD üyesi işadamı, öğrenci ve öğretmen katıldı.

Törenin açılışında konuşan BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, eğitime ve gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Yıldız, “Her şey geleceğin modacıları, tasarımcıları için. Açılışını yaptığımız atölyemizin, alanımızın öğrenciler ve okulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz. BEKSİAD ile okulumuz arasındaki işbirliği giderek büyüyor, gelişiyor. Yetişmiş eleman konusu her kesimden herkesin gündeminde. Biz de bu noktada okulumuzla yaptığımız protokol çerçevesinde önemli işlere imza atıyoruz. Bugünkü açılış da onlardan bir tanesidir” dedi.

Atölyenin yenilenmesinde emeği bulunan tüm BEKSİAD üyelerine de teşekkür eden Ömer Yıldız, “Buradan ekmek kazanmak arzusunda olan, gelecek planında bu işle ilgili bir şeyler yapmak isteyen gençlere hizmet etmek, bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Alanımızın yeniden dizaynı noktasında katkıları bulunan üyelerimize teşekkür ediyorum. Gerek bu okulumuz gerekse de diğer ilgili okullarımızla bağımız güçlenerek sürecek” diye konuştu.

BEKSİAD’a eğitime yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın ise bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesi temennisinde bulundu.

Okul Müdiresi Türkan Caner de alanın yenilenmesinde emeği bulunan BEKSİAD üyelerine teşekkür ederken, işbirliklerinin meyvelerinin vermeye başladığını görmenin, kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.