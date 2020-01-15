Moda tasarımcıları Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yetişiyor

15 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’dan Uluslararası Moda Tasarım Programı Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, üniversite – sanayi işbirliğiyle dönüşüm hamlesini sürdürüyor. Ev tekstili ve hazır giyim sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde açılan Moda Tasarım Bölümü 2019-2020 öğretim yılında ilk öğrencilerini de kabul etmeye başladı. Sektörlerin katma değerli üretim hedeflerinde stratejik önem taşıyan Moda Tasarım Bölümü, BEBKA’nın mali destek programında da yer aldı.

BUÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim, istihdam ve ihracata katkılarıyla Türkiye ekonomisinin dinamizmini yansıttığını söyledi. Sektördeki büyüme hızı ve teknolojik gelişmelerin insan kaynağı dönüşümünü de zorunlu kıldığını belirten Karahan, “En büyük müşterimiz olan Avrupa ülkelerinin kısa metrajlı çalışması, hem kumaş ve ev tekstili hem de hazır giyimde tasarıma olan ihtiyacı artırmaktadır. KOBİ ölçeğinde bir ev tekstil firmasının ortalama yıllık desen tüketimi 400-500 adet arasında değişmektedir. Bu hızlı tüketimi karşılayacak insan kaynağı da sektörde rekabet gücünü belirleyecektir” dedi.

Nitelikli işgücü artacak

Küresel pazarda satış ve pazarlama tekniklerinin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Prof. Dr. Karahan, bu gelişmelere bağlı olarak nitelikli tasarımcıya olan ihtiyacın da arttığını söyledi. Ev tekstili firmalarının ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektör temsilcilerinin BTSO ve BEKSİAD gibi kuruluşların öncülüğünde gerçekleştirdiği çalışmalarla BUÜ Teknik Bilimler MYO bünyesinde bu yıl Moda Tasarım Programı açıldığını ifade eden Mehmet Karahan, söz konusu programa BEBKA’nın da mali destek sağlayacağını kaydetti. Prof. Dr. Karahan, şöyle devam etti: “BEBKA destekleriyle birlikte sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde, niteliği yüksek işgücünü oluşturmak adına uygulamalı eğitimin kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu projeyle kurulacak altyapı, sadece programa yerleşen öğrencilerin değil, aynı zamanda sertifika programları ile modüler eğitimler de uygulanacaktır. Proje kapsamında yapılan saha çalışmaları ile moda-tasarım eğitiminde sektörün beklentileri ve talepleri değerlendirilerek eğitim müfredatına yansıtılacaktır.”

115 ülkede geçerliliğe sahip

Daha nitelikli moda tasarımcısı yetiştirmek amacıyla açılan programı uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Karahan, İngiltere’de City College Brighton ile işbirliğine giderek, söz konusu alanda çift diploma programı başlatacaklarını açıkladı. Mehmet Karahan, “Programa dahil olan öğrencilerimiz, bir yıl ülkemizde bir yıl da Brighton’da eğitim görerek hem Teknik Bilimler MYO’nun hem de dünyanın 115 ülkesinde tanınan Pearson Edexcel Akreditasyon Kurumu (HND) tarafından verilen diplomaya sahip olacak” dedi.