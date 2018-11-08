MODEF EXPO’yu 24 bin 647 kişi gezdi

08 Kasım 2018

BURSA - MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2328 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuar sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fuarın ziyaretçi profili, sayısı ve iş bağlantıları açısından bakıldığında maksimum fayda sağladığını görmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getiren Başkan Yavuz Uğurdağ, toplam ziyaretçi sayısının 24 bin 647 kişi olduğunu söyledi.

Yavuz Uğurdağ “Geçen yılki fuarımızı 84 ülkeden 4 bin 59’u biletli, 1.364'ü yabancı olmak üzere toplam 22 bin 147 kişi ziyaret etmişti. Bu yılki fuarımızda, 90 ülkeden 2.113 yabancı ziyaretçi, 3.993 biletli olmak üzere 24.647 ziyaretçi ağırladık. Görüldüğü gibi bizim için önemli olan yurtdışı ve profesyonel ziyaretçilerin sayısında neredeyse iki kata yaklaşan artış oldu. İnegöl mobilyasının dış pazardaki payını artırmayı hedefleyen fuarımızın son derece başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Fuara 5 kıtadaki 90 ülkeden yabancı ziyaretçi geldiğini açıklayan Başkan Uğurdağ, MODEF EXPO’nun ve İnegöl mobilyasının yurt dışında daha etkili tanıtımını yapmak için sürdürdükleri kararlı çalışmaların faydasını görmeye başladıklarına dikkat çekti. Yavuz Uğurdağ, “Mobilyacılarımız ile birlikte dünyanın her yerini dolaşıyoruz. 5 kıtada çok sayıda ülkeye giderek ürünlerimizi tanıtıyor İnegöl mobilyasını anlatıyor fuarımıza İnegöl’e davet ediyoruz. Profesyonel alıcı firmalar ile ikili iş görüşmeleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın faydasını görmeye başladık. Aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.