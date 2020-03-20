MODEF, fuar ödemelerini 2 ay erteledi

20 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında 8-13 Haziran tarihine ertelenen 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nda yer alacak firmalara destek haber verdi. Başkan Yavuz Uğurdağ, fuarda yer alacak olan firmaların, fuar ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı ülkemizde de geniş tedbirler alınarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Alınan tedbirler kapsamında, ülke genelindeki tüm organizasyonlarda olduğu gibi ilçemizde gerçekleştireceğimiz 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarımız da 6-11 Nisan tarihlerinden 8-13 Haziran tarihlerine ertelenmişti. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıkları bizim için her şeyin üzerindedir. Bu noktada alınan tedbirlerin arkasındayız ve elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Öte yandan firmaların ekonomik durumlarını koruyabilmeleri, istihdamlarını sürdürebilmeleri ve süreci en az zararla atlatmaları noktasında da destek vermek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Uğurdağ, “MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu olarak, bu yıl fuarımızda yer alacak olan firmalarımızın fuar ödemelerini 2 ay erteleme kararı almış bulunuyoruz. Koronavirüsle mücadele sürecinde firmalarımızın yanlarında olacağımızı ve desteklerimizi esirgemeyeceğimizi belirtmek istiyoruz. Gerek ilçemiz gerekse ülkemiz adına bir ve beraber şekilde mücadele örneği ortaya koymak durumundayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür” diye konuştu.