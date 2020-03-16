MODEF Fuarı 8-13 Haziran’da yapılacak

16 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı’nın Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 8-13 Haziran tarihine ertelendiğini duyurdu. Başkan Uğurdağ ayrıca, gümrük kapılarında yaşanan son durumlar ve bazı temizlik ve gıda ürünlerinde yaşanan haksız fiyat artışlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Koronavirüs ile ilgili birçok ülkede tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde alınan önlemler sonrası birçok programlar 1 Mayıs tarihine kadar ertelendi. Biz de geçen hafta gerek sosyal medyadan gerekse basın bültenleriyle kamuoyunu 6 Nisan’da başlatmayı planladığımız MODEF fuarımızın ötelenmesiyle ilgili bilgilendirmiştik. Bu konuyla alakalı MODEF Yönetim Kurulumuzla yaptığımız toplantı neticesinde Fuarımızın 8-13 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verdik. Sağlık Bakanlığımız 1 Mayıs öngörüsünü ortaya koymuştu. 1 Mayıs’tan sonra bu organizasyonlarımızı hayata geçirmeyi temenni ediyoruz” dedi.

Fuar katılımcılarına seslenen Başkan Uğurdağ, “Arkadaşlarımızın yatırım ve çalışmaları oldu, paniğe kapılmasınlar. Bu süreçte dünyada hiçbir yerde fuarlar gerçekleşmeyecek. Bayramdan sonra yapacağımız fuarımız sektörümüze ciddi şekilde iç ve dış piyasa anlamında katkı sağlayacaktır. Tüm esnaf ve sanayicilerimiz çalışmalarına ve hazırlıklarına devam etsinler” şeklinde konuştu.

“Krizi fırsata dönüştürmek ticaret ahlakına yakışmaz”

Haksız fiyat artışlarına değinen Başkan Yavuz Uğurdağ, “Gıda ve diğer ürünlerde virüsten kaynaklanan fiyat artışları ve stokların birden erimesi konusu meydana geldi. Sosyal medyamızdan bu konuda duyurumuzu yapmıştık. Gerek Bakanlıklar gerek TOBB nezdinde bize yazılan yazılarla birlikte tekrar uyarıyoruz, gıda başta olmak üzere bu tür ürünlerde fiyat artışlarına giden firmalara yönelik ciddi tedbirler alacağız ve gerek stok yapan gerekse yüksek fiyat artışları yapan firmalara cezalar vereceğiz. Bu krizi fırsata dönüştürmek ticaret ahlakına yakışmaz. Bu süreci hep beraber yaşıyoruz. Esnafımız ve sanayicimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızla birlikte dayanışma ve özveri içerisinde bu süreçleri atlatmak durumundayız” diye konuştu.

Sınırlarda sorunlar gündemde

Sürecin ekonomik boyutunun da çok önemli olduğunu belirten Başkan Uğurdağ, şunları söyledi, “Şehrimiz bir üretim ve ihracat merkezidir. Her geçen gün ihracatımızı artırıyoruz. Bazı sınır kapılarında ve gümrüklerde sıkıntılar yaşamaya başladık. Bizi çok yakından ilgilendiren İran sınır kapısı ve bunun yanında Irak sınır kapısıyla ilgili bazı sorunlar yaşanmaya başlandı. Firmalarımız da bunun bilincindeler. Habur sınır kapısından ürün sevkiyatı şuan devam ediyor. Dorse ve TIR’lar değişiyor, ürün Irak’a giriş yapıyor, dorse tekrar geri geliyor ve TIR çıktığı yere ulaşıyor. Bu bağlamda gecikmeler yaşanıyor, zaman sorunları meydana geliyor. Habur sınır kapısında birçok tırımız bekleme noktasında bulunuyor, sevkiyatlar aksıyor. Bununla birlikte yine Habur sınır kapısında bazı sıkıntıların daha meydana geleceği söylentileri var. Bölgede sokağa çıkma yasakları da gündemde. Çok sıkıntılı olsa bile ürün sevkiyatı devam ediyor. Irak bizim ihracat sıralamamızdaki birinci ülke. Çok ciddi sorunlar yaşanabilir. İnşallah hükümet yetkililerimize de bir rapor halinde sunacağız. İhracatçılarımız paniğe takılmadan bizlerle irtibat halinde bulunarak ihracatlarını planlamalılar. Batı yönünde bir sıkıntımız yok, sadece Irak ve İran bölgesinde sorunlar yaşanıyor. Irak sınır kapımızı ve Irak ihracatımızı çok önemsiyoruz. Hükümet nezdinde de görüşmelerin gerçekleşmesiyle sevkiyatların hızlanmasına ihtiyacımız var.”

“İhbarları değerlendireceğiz”

Haksız fiyat artışlarıyla ilgili şuana kadar bir ihbar alınmadığını belirten Başkan Uğurdağ, “Şuan itibariyle bize gelen bir şikâyet olmadı ancak biz kurum itibariyle bu tedbirleri almak zorundayız. Nihai tüketiciye zarar verecek her türlü ticari aktivite bizim sorumluluğumuz altındadır ve cezai müeyyideyi gerektirir. Bu tür firmalarla ilgili şikâyet geldiğince hemen inceleme ve denetleme yapmak durumundayız. Şikâyet doğru ise gerekli cezayı vermekten çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulu kararı sonrası cezaların boyutu ortaya çıkacaktır. Sürecin bize tanıdığı hak, kapatma yönüne kadar gidebilir. Ancak bu disiplin kurulunun araştırmasından sonra meydana çıkacaktır. Bu tür konulara göz yummayacağız. Özellikle gıda maddesi üzerinde böyle bir spekülasyon yapılması ahlaki değildir” ifadelerini kullandı.