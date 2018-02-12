Motosiklet meraklısı kent

12 Şubat 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 3,1 milyona ulaşan motosiklet sayısı, otomobil sayısını sadece Kilis'te geçti. Kentte 22 bin 11 motosiklet, 10 bin 702 otomobil bulunuyor yani motosiklet sayısı otomobil sayısının iki katı konumunda.

İl bazında bakıldığında İstanbul, 291 bin 791 adetle en fazla motosikletin bulunduğu il oldu. İstanbul'u 269 bin 888 motosikletle Antalya, 246 bin 89 motosikletle İzmir, 174 bin 183 motosikletle Manisa ve 151 bin 272 motosikletle Muğla izliyor.

En az motosiklet ise Hakkari'de bulunuyor. Toplam 272 motosikletin bulunduğu Hakkari'nin üstünde 430 motosikletle Ardahan, 481 motosikletle Bitlis, 519 motosikletle Tunceli ve 590 motosikletle yer alıyor.

Kilis'te motosiklet sayısı otomobili katladı

Kilis'te, 2017 nüfus kayıtlarına göre 136 bin 319 kişi yaşarken 22 bin 11 motosiklet ve 10 bin 702 otomobil kayıtlı görünüyor. Kentte motosiklet sayısı, otomobil sayısının iki katına ulaştı. Kişi başına düşen motosiklet sayısı en fazla olan kent durumundaki Kilis'te her 6,2 kişiye bir motosiklet düşüyor.

Geçen yıl kişi başına motosikletin en fazla düştüğü ikinci şehir, Muğla olarak kayıtlara geçti. 938 bin 751 kişinin yaşadığı Muğla'da 151 bin 272 motosiklet bulunurken, her 6,2 kişiden biri bu araca sahip görünüyor.

Burdur'da 8, Manisa'da 8,1, Antalya ve Aydın'da 8,8, Çanakkale'de 9,3, Karaman'da 9,8, Hatay'da her 10,5 kişiden birine motosiklet düşüyor.

Kaynak: AA