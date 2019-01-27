Mudanya Belediyesi’nde sözleşme sevinci

27 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Belediyesi, 2019 yılını kapsayacak Toplu İş Sözleşmesi’yle ilgili Genel İş Sendikası ile masaya oturdu. Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında uzun süren görüşmeler sonucunda belirlenen rakamlar onaylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle, sözleşmeye imza attı. Bu kapsamda en düşük ücretli çalışanın maaşı 4 bin 223 TL 44 kuruş olarak belirlenirken, en yüksek maaş ise 5 bin 134 TL 98 kuruş olarak kabul edildi. Başkan Türkyılmaz, her konuda olduğu gibi ücretler konusunda da eşitliği sağladıklarını belirtirken, yine Türkiye’nin en iyi oranlı sözleşmesine imza attıklarını söyledi.

Başkan Türkyılmaz, belediye şirketi MUDBEL personeline de sendika müjdesi verdi. MUDBEL personelinin de 2020 yılının haziran ayına kadar kadrolu çalışanların haklarına sahip olacaklarını belirten Başkan Türkyılmaz, “Artık belediyemizde sendikalı olmayan, çalışma güvencesi olmayan arkadaşımız kalmayacak. Yeni toplu iş sözleşmemiz ve tüm personelimizi kapsayan sendika çalışmalarımız belediyemize ve Mudanya'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.