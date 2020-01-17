Mudanya Belediyesi’nden aile içi şiddete toplu sözleşme kalkanı

17 Ocak 2020

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 2020 yılını kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sona ererken, belediye ile sendika arasında belirlenen rakamlar onaylandı. Mudanya Belediyesi, 2020 yılını kapsayacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili Genel İş Sendikası ile masaya oturdu. Sendika temsilcileriyle yapılan görüşme sonucunda kadrolu işçi personele uygulanacak zam oranı maaşlar arasında adaleti sağlamak adına belirli dilimler arasında ve ortalama yüzde 12 olarak belirlendi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da olduğu törenle sözleşmeye imza attı. Sözleşmeye göre aile içi şiddet uygulama, çocuğa karşı şiddet, cinsel istismar ve taciz, tazminatsız işten çıkarılma nedeni sayılacak. Başkan Türkyılmaz, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin artış gösterdiğine değinerek “Mudanya, birbirini seven, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı bir kent. Ancak buna rağmen toplumda tırmanan şiddete karşı, önlem olarak sözleşmemize bir madde koyduk. Toplumda bu konuda oluşturulan farkındalığa da Mudanya Belediyesi olarak katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.