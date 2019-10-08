Mudanya Mütarekesi 97’nci yıl kutlama etkinlikleri başlıyor

08 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Mütarekesi’nin 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kutlama programını, Başkan Hayri Türkyılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Mudanya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle pek çok farklı değeri bir arada yaşayan, dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Türkiye’nin bağımsızlık yoluna Mudanya’nın imzası var. Bağımsızlığa giden imzanın atıldığı yer olan Mudanya’da tarihimizden ilham alarak kentimize dair belirlediğimiz vizyon ile tüm dünyada ses getirecek çok önemli proje ve etkinliklere imza atıyoruz. Artık Mudanya’yı ve Mudanya Mütarekesi’nin önemini tüm Türkiye ve dünya biliyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti, gelecek nesillere taşımak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm Bursa’yı 9- 11 Ekim tarihlerinde Mütareke Meydanı’na davet ediyoruz” diye konuştu.

Mütareke Etkinlikleri 9 Ekim’de Mudanya Bandosu Konseri ve Halk Oyunları gösterisi ile başlayacak. Mudanya Mütarekesi kutlamaları kapsamında 9 Ekim Çarşamba günü Suat Suna ve Kürşat Başar müzikli söyleşisi saat 20.30’da Mütareke Meydanı'nda olacak. Kutlamalar kapsamında 10 Ekim’de Mudanya Belediyesi Ritim Grubu gösterisinin ardından Yazar İnci Aral ve Sanatçı Mehtap Meral söyleşi programında Mudanyalılarla buluşacak, ardından da Cem Karaca şarkılarıyla saat 20.30’da “Cem’niyet” grubu sahne alacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Solo Türk 14.00’de Mudanya semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Araştırmacı -Yazar Erol Mütercimler “Mudanya Mütarekesi ve Diplomasi Savaşı” söyleşisiyle 16.30’da Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Bursalılarla buluşacak. Kutlamalar Can Bonomo konseri ile final yapacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Enver Aysever, Mütareke etkinlikleri kapsamında 18 Ekim’de başlayacak olan “Yazı Akademisi”nin protokolüne de imza attı.