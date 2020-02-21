Mudanya’da üreten kadınlar için kooperatif kurulacak

21 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçede kadınlara yönelik hayata geçirilecek projeleri anlattı. Başkan Türkyılmaz, planlanan Kadın Dayanışma ve Üretim Kooperatifi projesi ile ilgili bilgi verdi. Türkyılmaz, “Üreten kadınların köylerde kurduğu dayanışma derneklerine verdiğimiz desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, kooperatif projesi oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi satışa sunabileceğiniz, aile bütçesine katkıda bulunabileceğiniz, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabileceğiniz bir merkez yapacağız. Yine Güzelyalı’da bir alanda Anne Yaşam Merkezi ve Kreşi yaparak, köy enstitülerinin ruhunu yaşatacağız. Çocuklar alanında uzman eğitimciler tarafından geleceğe hazırlanırken, sizler de ortak yaşam alanında sosyalleşip ilgi alanlarınıza göre mesleki eğitimlerden faydalanabileceksiniz. Zübeyde Ana Çocuk Akademisi’ni açılışa hazırlıyoruz” dedi.