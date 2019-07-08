Mudanya’daki tarihi değerler yaşatılacak

08 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile birlikte Başkan Türkyılmaz’ı ziyaret eden Canbolat, Mudanya’nın geleceğinin turizmde olduğunu söyledi.

Başkan Türkyılmaz, Vali Canbolat’a Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia Antik Kenti ile ilgili bilgi aktardı. Mudanya’nın tarihi ve doğal kimliğine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Vali Canbolat, “Mudanya’nın tarihi kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Böylesine tarihi bir değerin yok olmasına müsaade etmemeliyiz. Tarihi ve doğal değerlerimize sahip çıkamazsak, kentin kimliğini kaybetmiş oluruz. Günlük hırslarımız tarihi bakışımızın önüne geçmemeli. Eko turizmi, tarım ve deniz turizmini Bursa’da artırmamız gerekli. Mudanya ise bunun için en uygun konumda bulunuyor. Mudanya’daki tarihi değerlerimizi işbirliğiyle yaşatacağız” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise Mudanya’nın tarım, turizm ve eğitim kenti olması için çalıştıklarını belirterek, “Mudanya’nın tüm tarihi değerlerini korumak ve geleceğe taşımak için yapılacak olan her türlü işbirliğine hazırız. Turizm bizim marka değerimizi ve standartlarımızı artıracak. Bursa yüzünü turizme, Mudanya’ya dönmeli” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Türkyılmaz, Vali Canbolat’a günün anısına Girit Danteli’nden tablo hediye etti.