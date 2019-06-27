Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi

27 Haziran 2019

BURSA (DÜNYA) - Mudanyalı üreten kadınların emeği değerleniyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik projeler geliştiren Mudanya Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Eşitlik ve Engelli Hizmet Birimi ile bu alandaki faaliyetlerini sürdürüyor. Eşitlik ve Engelli Hizmet Birimi, Mudanya’nın köylerine kadın hakları ve kooperatifleşme süreciyle ilgili eğitimlere başladı. Proje kapsamında Mirzaoba, Dereköy, Tirilye, Çepni, Esence, Akköy, Çayönü mahalleleri pilot seçildi.

Kadın Hakları ve kooperatifleşme eğitiminin ilk durağı Mirzaoba mahallesi oldu. Mudanya Belediyesi avukatlarından Sağra Sevinç tarafından verilen eğitime, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevinç Şenşekerci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ile Mirzaobalı kadınlar katıldı.

Üreten kadınların köylerde kurduğu dayanışma derneklerine verilen desteği bir adım daha ileriye taşıyarak, kooperatif projesi oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yerel seçimler öncesinde vaatlerimizden biri olarak köylerde kooperatifçiliğin geliştirilmesine yönelik özellikle üreten kadınlara destek sözü vermiştim. Söz verdik, gerçekleştiriyoruz. Mudanya’nın 47 mahallesinde üreten kadınların el emeği ürünlerini satışa sunabilecekleri, aile bütçelerine katkıda bulunabilecekleri, sosyalleşip kültür ve sanat hayatına katılabilecekleri kooperatifleşme konusunda destekleceğiz. Böylelikle köylerimizde yetişen doğal ve organik ürünler alıcısıyla buluşacak” dedi.