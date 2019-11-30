Mudanya’nın kalbinde büyük dönüşüm

30 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa’nın sahile açılan en önemli kapısı olan ve özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akını ile trafiğin kilitlenme noktasında geldiği Mudanya’da otopark yetersizliği en önemli konu olarak öne çıkarken, Büyükşehir Belediyesi soruna köklü çözüm üretmek için harekete geçti.

Mudanya’nın kalbi olan Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan stadyumun bulunduğu alanın yer altı otoparkı ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı olarak ilçeye kazandırılması için proje çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında merkez dışındaki bir alana modern bir stadyumun yapılması öngörülürken, merkezdeki stadyumun bulunduğu 12 bin metrekarelik alana da yer altına 2 katlı ve yaklaşık 800 araç kapasiteli otopark yapılması öngörülüyor. Yer üstünde hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu alanı vatandaşlar için dinlenme alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru ve peyzaj düzenlemeleri ile ayrıcalıklı bir yaşan alanına dönüştürecek.

“Bakanla görüşeceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sağlanan 85 milyon liralık kaynak ile merkez ve ilçelerde spor yatırımlarının hız kazanacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Bursa’da bir kez daha ağırlayacaklarını ve gündemlerinden birinin de Mudanya Stadyumu olacağını söyledi. Spor Bakanlığı’ndan destek isteyecekleri yeni projelerinin olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Mudanya merkezinde ciddi bir otopark ihtiyacı var. Yine merkezde çok kötü bir futbol sahası var. Bu konu seçim taahhütlerimizden bir tanesiydi. Futbol sahasının şehrin dışına çıkarılıp, yenilenmesi, oranın da katlı otopark ve meydan düzenlemesiyle alakalı özel bir projemiz olacak. Bu da Bakanlıktan sağlayacağımız kaynakla takip ettiğimiz projelerden biri” dedi.