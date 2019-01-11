Mühendislere Mesleğe Hoş Geldin töreni

11 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - MMO Bursa Şubesi, Remzi Erişler konferans salonunda yapılan törende genç meslektaşlarıyla bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Düşünceli genç meslektaşlarına, mesleğe hoş geldiniz diyerek, gençlerle bir arada olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Düşünceli, 100’den fazla Makina ve Endüstri Mühendisliği öğrencisine MMO UEM bünyesinde ve işletmelerde staj yapmalarına destek ve imkan sağladıklarını kaydetti. Fikri Düşünceli, “Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümleri son sınıf öğrencilerine yönelik “Bitirme Projesi Yarışması” düzenledik. Üyelerimizin mesleki gelişimine ve ara teknik eleman yetiştirmeye yönelik toplam 206 eğitim etkinliğinde 1.681’i üyemiz olmak üzere yaklaşık 3.386 kişiye eğitim verdik. Dönem içerisinde 1.206’sı proje denetimi olmak üzere, değişik konularda toplam 22.954 adet kamusal denetim gerçekleştirdik. 2018 yılında Temsilciliklerimiz de dahil 325 meslektaşımız MMO Bursa Şubesi’ne üye oldu. Mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızı kutluyor, hayatları boyunca başarılar diliyoruz” dedi.