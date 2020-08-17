“Mükellefler, düşen KDV oranlarına ilişkin bilgilendirilmeli"

17 Ağustos 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Universal Partners Yeminli Mali Müşaviri Ender Bozkır, yüzde 8 ila yüzde 1’e düşürülen KDV oranlarını değerlendirdi. Bozkır, Gelir İdaresi tarafından geçici süreliğine düşen KDV oranlarına ilişkin açıklama yapılmasının, mükelleflerin bilgilendirilmesi ve olası yanlış uygulamaların önlenmesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

31 Temmuz 2020 tarihi ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işyeri kiralama hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, bazı bakım onarım ve tamirat hizmetleri, düğün, nikah ve balo organizasyon hizmetleri, konaklama hizmetleri, yeme içme hizmetleri, kongre fuar giriş ücretleri, halı kilim yıkama hizmetleri gibi birçok alanda KDV indirimi olduğunu söyleyen Ender Bozkır, “KDV oranı düşen tüm mal ve hizmetlere mükelleflerin ilgili karardan ulaşılabilmeleri mümkün” dedi.

Yolcu taşımacılığı hizmetinde KDV oranı düştü

Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranının yüzde 18’den 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 8’e düşürüldüğünü bildiren Bozkır, “Burada yolcu taşımacılığı hizmetinin kapsamı (Kara, deniz ve hava yoluyla yapılan tüm yolcu taşıma hizmetleri olduğu) ile niteliği itibariyle yolcu taşımacılığı gibi gözüken personel servis taşımacılığı ve VİP yolcu transferlerinin de yolcu taşımacılığı hizmeti kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususlarının netleştirilmesi gerekiyor. KDV Uygulama Genel tebliğinde servis taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alınmış hizmetlerden olduğu için yolcu taşımacılığı kavramı içine girip girmediği konusunda açıklama yapılması faydalı olur” diye konuştu.

İşyeri kiralama hizmetinde KDV oranının 31 Temmuz’dan 31 Aralık’a kadar yüzde 8’e düştüğünü aktaran Bozkır, şöyle devam etti: “KDV’de vergiyi doğuran olay ‘mal teslimi’ ve ‘hizmet ifası’ olduğundan, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri arasında teslim edilen mallar ve ifa edilen hizmetler için indirimli oranlarda KDV hesaplanacaktır. Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlı. Diğer bir ifadeyle hizmetin gerçekleştiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının uygulanması gerekiyor.”

KDV Kanununun 10/b maddesine göre, malın tesliminden veya hizmetin ifasından önce fatura veya benzeri belge düzenlendiği takdirde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere ve belgenin düzenlendiği ay itibariyle KDV doğduğunu ifade eden Bozkır, KDV oranı indirilen malların tesliminden ve hizmetlerin ifasından önce bu tarihler arasında fatura düzenlenmesi halinde faturalar üzerinde indirimli oranlarda KDV gösterileceğini belirtti.

“Geçmişe yönelik kira faturalarında baz alınacak KDV oranı belirsiz”

Bozkır, “Mevzuatta yer alan bu düzenlemelere karşın 31 Temmuz tarihinden sonra düzenlenecek geçmişe yönelik kira faturalarında mükellefler tarafından hangi KDV oranı baz alınacağı konusunda belirsizlik söz konusudur. Mükellefler tarafından 31 Temmuz tarihi ve bu tarihten sonraki kira hizmetleri için fatura düzenlenmesi durumunda fatura tarihinde geçerli olan yüzde 8 oranı baz alınarak fatura düzenlenmesi gerekecektir” açıklamasını yaptı.

Sürekli devam eden işlerde faturanın, aylık tutar üzerinden izleyen yedi günde kesilebileceğine yönelik idari işlemler bulunduğunu söyleyen Bozkır, “Sürekli devam eden hizmetlerde KDV de vergilendirme döneminin aylık olması nedeniyle dönemsellik ilkesi gereği hizmet ifasının gerçekleştiği ilgili aylarda geçerli KDV oranının baz alınarak fatura düzenlenmesi olarak idare tarafından yorumlanması halinde KDV oranının yüzde 18 alınması gerekecektir. Bu nedenle idarenin konu ile ilgili açıklama yapmasında mükelleflerin aydınlatılması bakımından faydalı olacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

Söz konusu kararla yeme içme hizmetlerine ilişkin KDV oranında da indirime gidilerek, daha önce KDV’si yüzde 8 olarak uygulanan yeme içme hizmetlerinde yüzde 1’e, yüzde 18 uygulanan yeme içme hizmetlerinin ise yüzde 8’e düştüğünü belirterek, alkollü içeceklere isabet eden kısım için herhangi bir KDV indirimi söz konusu olmadığını söyledi.

Ayrıca birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri bünyesindeki lokantalarda verilen yeme içme hizmetleri için ise daha önce yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8’e düşürüldüğünü ifade eden Bozkır, “İdare tarafından özellikle yüzde 8 uygulanacak yeme içme hizmetlerine ilişkin hizmetin konaklama bedeli içinde olması, tatil köyü benzeri tesislerden ne anlaşılması gerektiği, işletme belgesi tanımı gibi hususlarda açıklama yapması özellikle turizm sezonunu yaşadığımız şu günlerde ayrıca önem arz etmektedir” dedi.