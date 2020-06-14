Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan Karahan, Denizli’ye veda etti

14 Haziran 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Giresun Valisi iken 2017 yılının Haziran ayında Denizli Valiliği görevine atanan Hasan Karahan, yaklaşık 3 yıllık görev süresinin ardından son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Denizli Valiliği’ne ise Siirt Valisi Ali Fuat Atik getirildi. Vali Karahan için Denizli Polisevi’nde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Vali Hasan Karahan’ın yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, oda başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yemekte konuşan Karahan, Denizli’de görev yaptığı süre boyunca kentte en iyi hizmeti vermek için çalıştıkğını söyledi. Karahan, “Denizli tarımı, turizmi ve sanayisiyle üreten, gelişen bir şehir. Biz de bu güzel şehre hizmet etmek için elimizden gelen çabayı göstermeye çalıştık. Amacımız bu süreç içerisinde en iyi şekilde burada görevimizi icra edip halkımıza, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en hızlı şekilde sunma gayreti içerisinde olduk. Bu süreç içerisinde destek veren bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Karahan, 15 Haziran Pazartesi günü Denizli’den ayrılacak.