Muratpaşa Belediyesi inovasyon merkezi kurdu

04 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ekonomide 'Geleceğin Türkiye'sini kurmak ve yeni girişimciler ile fikri olanlara destek vermek amacıyla Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) kurduklarını bildirdi.

İnovasyon Merkezinin, fikrine inanan, şirketini daha da büyütmek isteyen ya da ‘Bir yatırımcıyla bu iş tamam’ diyen girişimcilerin, girişimci adaylarının hayatlarını değiştirdiğini belirten Uysal, ''Bir yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi olan ASSİM, girişimci ve girişimci adaylarına sunduğu ofisler, çalışma salonlar, toplantı odaları ve eğitim, danışmanlık, mentorluk destekleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa ediyor'' dedi.

Toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunların çözümü için yenilikçi fikirler sunan, bir iş fikri olan ya da projesine yönelik AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürüten girişimci ve girişimci adaylarına desteklerini sürdüreceklerini anlatan Uysal şöyle konuştu.

''ASSİM İş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişmesini ve toplumsal, ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyor, sunduğu olanaklarla girişimcilerin ve girişimci adaylarının önündeki engelleri ortadan kaldırıyor. 5 kuluçka, 2 ön kuluçka ofisleri, ortak çalışma alanı ve toplantı odalarıyla girişimcilere uygun fiziksel alanlar sunan ASSİM, kamu destekleri ve hibe fonlarla ilgili bilgilendirme çalışmaları, oluşturduğu ulusal ve uluslararası girişimcilik programlarına başvuru fırsatları ve ilişki ağları aktiviteleri, yarışmalar, eğitimler, atölyeler, kamplar gibi girişimciliği teşvik edici programlarla da yeni iş fikirlerinin gelişmesi için uygun koşulları oluşturuyor.''

Başkan Ümit Uysal, ASSİM ile Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Habitat Derneği, Girişim Hareketi, Antalya AIESEC ve Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) iş birliği protokolleri imzaladığını kaydetti.

ASSİM'de bugüne kadar 120 iş fikri incelediğini, bunların 1'inin Girişim Değerleme Kurulu’na davet edilirken 7’sinin Ön Kuluçka Programı’na alındığını anlatan Uysal, ''Programa devam eden 6 iş fikri, 6 ay boyunca paylaşımlı ofis kullanarak, eğitim, danışmanlık ve mentorluk ve iş geliştirme hizmeti aldı'' dedi.

GENÇ ÇİFTİN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

Çalışmalarını ASSİM'de sürdüren ENPRO Bilişim şirketi kurucuları Mustafa Ozan Çakır ve eşi Derya Selin Işılay-Çakır da, Türkiye’de erken yaşlarda kodlama eğitiminin gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışıyor. Genç çiftin, 3 yaş üzeri çocuklara kodlama temellerini öğretmek amacıyla geliştirilen kodlama öğreten oyuncak RoboTurtle projesi ilgi görüyor.