Muratpaşa Belediyesi olası gıda krizine karşı mısır ekecek

07 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal yaptığı açıklamada, korona virüs salgının gelecekte bir gıda krizini ortaya çıkartabileceğini belirtti. Türkiye’nin Rusya ve Avrasya ülkelerinden hububat ithal ederken salgında bunun durdurulduğuna dikkat çeken Uysal, mülkiyet sorunu olmayan belediye uhdesindeki alanlarda mısır ekimine başlayacaklarını bildirdi. Ümit Uysal, şunları kaydetti.

'' Sağlık malzemelerinde ülkelerin birbirinin malzemelerine tasallut ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Gıda da benzer bir şey yaşanma ihtimalini görüyoruz. Ülkeler ihtiyaç fazlası olduğu kanıtlanana kadar gıda satmayacaktır. Bu çok açık. Muratpaşa ilçesi her ne kadar Antalya’nın en kentleşmiş bölgesi olsa da doğru işlerin anlatılması gerekir. Acilen, mevsim geçmeden ekim yapsak çok iyi olur. Bu Muratpaşa Belediyesi’ne mi düşer? Evet, duyarlı olan bütün Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşlarına düşer. Biz de (Muratpaşa’mızdaki boşluklara mısır ekelim) dedik. Mısır, ekim süresi geçmemiş ürünler içinde unu ve ekmeği yapılan tek ürün. Türkiye’nin 7 bölgesinde ekilebiliyor ve verim alınabiliyor. 7 bölgemizi temsilen 35 dönüm arazide mısır ekimine başlayacağız. ''

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, bunun bir korona virüs tedbiri olduğunu ifade ederek, üretilen mısırı un haline getirip belediyenin aşevinde kullanmayı planladıklarını kaydetti. Ümit Uysal, ''Daha önemlisi, bunu ekelim diye ilham vereceğiz. İkisi de önemli. Aslıda Türkiye’mizde çiftçilerimize, yarı kentleşmiş bölgedeki insanlarımıza ilham vermeye, çağrıda bulunmaya çalışacağız. Bu da bir tedbirdir'' dedi.