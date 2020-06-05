MÜSİAD Akdeniz şirketleri ve markalarını dijital fuar ile dünyaya açacak

05 Haziran 2020

FİKRİ CİNOKUR

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şube Başkanı Boğaçhan Göksu, son yıllarda fuarcılık sektöründe dijital bazlı dönüşümler gerçekleştiğini belirtti.

Koronavirüs salgını sürecinden etkilenen fuarcılık sektörünün, dijital fuarcılık ile daha hızlı ve düşük maliyet avantajına kavuştuğunu ifade eden Göksu, MÜSİAD'ın böyle bir atmosferde Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren firmaları ve markaları dijital fuar ayrıcalığı ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tanıtmayı amaçladığını kaydetti.

Göksu, iş dünyasını 7 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek 1. Bölgesel Dijital Expo Fuarı'nda Adana, Antalya, Alanya, Burdur, Denizli, Fethiye, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Muğla ve Uşak’taki şirketlerin stantlarının yer alacağını anlatan Boğaçhan Göksu, şöyle devam etti.

''Küresel salgının da etkisi ile iş dünyası bir süredir uzaktan toplantılar, eğitimler, e-ticaret gibi enstrümanları kullanıyor. Önemli pazarlama araçlarından fuarları dijital dünyaya taşıyan dijital fuarlar, fiyat, zaman ve ulaşım avantajlarıyla bu alanda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşletmeler dijital platformdaki fuarlarda sergiledikleri ürünlerini, metinsel, görsel ve videolu araçlarla tanıtma olanağı buluyor. Bu fuarlar aynı zamanda, sınırlı sermayeyle sınırlı fiziki mekanlarda iş yapan KOBİ’lerin küresel piyasalara erişimlerini kolaylaştıran etkin ve ekonomik uygulamalardır. Bunun dışında dijital fuarcılık geleneksel fuarcılığın destekleyicisi ve tamamlayıcısı rolü üstlenmektedir.''

Firmaların ticari pazar payını artırmayı, az maliyetle çok sayıda müşteriye ulaşarak ürün veya hizmet sunum veya satışını gerçekleştirmeyi amaçladıklarını anlatak Göksu, ''Dijital fuarda gerçek fuar atmosferi yaşanacak. Lokasyon önemi olmayan erişebilir pazar yeri olanağının yanı sıra yüzlerce katılımcı bir arada olacak. Yerel ve uluslararası binlerce ziyaretçi online data temin edebilecek. Yüksek fuar masrafından muaf olmak suretiyle katalog maliyetine uluslararası katılımcısı olan fuarda yer almak gibi ayrıcalıklar elde edilecek.''

Fuar 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek.