MÜSİAD, Arap iş adamlarıyla buluştu

09 Kasım 2018

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul ve Gaziantep’in ardından Bursa’da düzenlenen etkinliğe, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, IBF Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı, MÜSİAD üyesi iş adamları, Bursa’da yaşayan İran, Pakistan, Cezayir, Suudi Arabistan, Mısır ve Suriyeli iş adamları katıldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, “İslam dünyasındaki iç karışıklıklar, birlik olamama gibi sorunlar hepimizi derinden üzüyor. Özellikle son yıllarda yaşanan Suriye’deki iç savaş da hepimizi çok etkiledi. Biz bu süreçte ensar ruhuyla Suriyeli kardeşlerimize kapılarımızı açtık. Devlet, millet, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları olarak bu zor süreçte Suriyeli kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Suriyeli kardeşlerimiz de bu süreçte çok çalıştı, üretiminin artmasına katkı sağladı, bazıları işveren konumuna bile geldi. Yanı sıra diğer ülkelerdeki iş adamı kardeşlerimizle de ilişkilerimizin gelişmesi anlamında bu tanışma toplantısı güzel bir başlangıç olacaktır. Birlikte yapacağımız çok iş var, inşallah iş birliklerimizi arttırır ve ticari anlamda birbirimizden istifade ederiz” dedi.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar da MÜSİAD’ın ayak basmadığı kıta kalmadığını işaret ederek 79 ülke ve 211 irtibat noktasıyla dünya genelinde geniş bir ağ oluşturduklarını söyledi. Yarar şunları söyledi: “MÜSİAD EXPO, İslam dünyasındaki iş insanlarını bir araya getirme noktasında çok önemli bir misyon üstleniyor. Bir arada olmamız önemli. Tanışmak önemli. Fuarlara katılmak ve güçlü olmak önemli. İş adamları ticaretlerini birbirleriyle tanışarak geliştirir. Bugün burada bunun güzel bir örneğini gösteriyoruz. Bu örneği devam ettirmek ve pekiştirmek adına hepinizi, 21-24 Kasım’da bu yıl 17.’sini düzenleyeceğimiz MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum.”