MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpay, faiz indirimini değerlendirdi

12 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) – Merkez Bankası’nın faiz indirimi sürecini başlattığı temmuz ayından bu yana toparlanma sürecinin yaşandığını belirten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Nitekim faiz indirimleriyle birlikte canlanan ekonomik aktivite, yılın üçüncü çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisini pozitif büyüme sürecine geri döndürmüştü. Bugün alınan kararla politika faizinin yüzde 12 seviyesine çekilmesi de reel sektör adına 2020 yılına yönelik ciddi bir motivasyon artışı anlamına geliyor. Üçüncü çeyrekte büyümeyi en çok sınırlandıran kalem, 3,4 puan ile yatırım harcamaları olmuştu. Ancak önümüzdeki yıla ilişkin yüzde 5 seviyesindeki büyüme hedefine varabilmemiz için; yalnızca iç talep değil, aynı zamanda yatırımlarda da pozitife dönmemiz gerekiyor. Bu bağlamda; T.C. Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirimi kararının, önümüzdeki dönemde yatırım harcamalarına da olumlu yansıyacağını ve böylelikle Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine zorlanmadan ulaşacağını düşünüyoruz” dedi.