MÜSİAD Bursa yönetiminden BTSO’ya ziyaret

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) – MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve beraberindeki heyet Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ve BTSO Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BTSO ile sürdürdükleri işbirliği kültürünü, geleceğe taşımak, geliştirmek ve farklı noktalara taşımak adına çalışacaklarını söyledi. Alpay, “Bu sayede hep birlikte güzel işlere, fayda üreten çalışmalara, ekonomimize, şehrimize, ülkemize katkı ve katma değer sağlayacağız. Günün şartları ne gerektiriyorsa onu yapacağız; bunlar arasında elbette semineler, konferanslar, iş gezileri vesaireler de olacak. Bunların haricinde de yenilikçi çalışmalarımız da olacak ve bu noktada BTSO’nun da katkılarını her zamanki gibi bekliyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Bursa iş dünyası temsilcileri olarak kent ekonomisine kazandırdıkları 40’ı aşkın makro projeyi kent dinamikleriyle oluşturdukları ortak akıl ve sinerji ile hayata geçirdiklerini söyledi. İş dünyasının talepleri doğrultusunda Bursa’nın nitelikli istihdamı, ihracatı ve katma değerli üretimine yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Burkay, “Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatına ilişkin ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ vizyonuyla kazandırdığımız tüm projelerimizi kent dinamiklerimizle ülkemize ve Bursa’mıza kazandırmaya önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Bursa’mızın hedeflerine doğru çıktığımız bu yolda MÜSİAD Bursa Şubemizin projelerimize sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.