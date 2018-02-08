MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi gerçekleşti

08 Şubat 2018

ZEYNEP PARÇAM

KOCAELİ - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gebze şubesi tarafından kadının iş yaşamındaki yeri teması ile 'Kadın Girişimciler Zirvesi' gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Müge Öz, yaptıkları çalışmalar ile özellikle ekonomiye katkı sağlayan kadınların sesi olmak istediklerini vurguladı. Programa; MÜSİAD Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Müge Öz, MÜSİAD Gebze Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Yelda Ateşkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, MÜSİAD Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Müge Öz, Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı ve iş kadınları katıldı. Kadınların iş yaşamına katılımı ile ilgili olarak 2013 yılında çalışmalara başladıklarını ifade eden MÜSİAD Genel Merkez Kadın Komisyonu Başkanı Müge Öz, "Bazı çalışmalar yapılmaktaydı. Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan Beyin destekleriyle bir kimlik oluşturuldu ve biz MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu olarak görevimize devam ediyoruz. Biz özellikle işveren kadınlarımızın, ekonomiye kaktı sağlayan kadınlarımızın sesi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise ekonomiden siyasete, eğitimden kültürel yaşama kadar kadınların her alanda olması gerektiğine dikkat çekerek, ülkenin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmaları gerektiğine vurgu yaptı.Sadece siyaset değil iş dünyasını yöneten, ülke ekonomisinde bende varım diyebilmeli. Büyük bir ekonomiye sahip olabilmek için kadınında iş dünyasında yerini alması gerektiğini ifade eden Sezer, "Gebze Teknik Üniversitesi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kadının iş dünyasında ki yeri ve önemini anlatacak bir çalışma olacak. Toplumda erkekler nerede varsa kadınlarda orada olmalı. Kadın iş hayatına katılmazsa Türkiye'deki işsizlik sorununu çözeriz. Bu tartışmalar açık oturumlarda yapılıyordu. Gerçekten Türkiye'nin işsizlik sorununu kadının evde oturmasına bağlayabilecek kadar vizyondan eksik. 2000'li yıllara kadar kanunumuzda bir madde vardı ki kadın çalışmak istediği zaman o kanunda eşinden izin alması gerekirdi. Bakın böyle bir Türkiye'den iş dünyası ile birlikte eğitimde, akademide, sosyal hayatta, kültürel yaşamda kadının sayısını daha kadın etkinliğini nasıl arttırabilir yollarını konuşuyoruz" şeklinde konuştu.