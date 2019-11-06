MÜSİAD, Model Fabrika'da incelemelerde bulundu

06 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni BUTEKOM Genel Müdürü ve BTSO Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlu karşıladı. Dr. Hatipoğlu, MÜSİAD Yönetimine Bursa Model Fabrikası’nın anlatıldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Bursa’nın 2023 hedeflerine ulaşması ve endüstri 4.0 ile gelecek olan dönüşüme ayak uydurması için, yalın anlayışla dijital dönüşüme hazırlanması gerektiğini ve bu anlamda Bursa Model Fabrikası’nın, firmalar için bir rehber niteliği taşıdığını belirten Dr. Hatipoğlu, BUTEKOM ve Bursa Model Fabrika olarak KOBİ’lere verilen eğitimlerden ve son teknolojik gelişmelerden bahsetti.

Sunumların ardından Bursa Model Fabrika Müdürü Birol Aksel ile birlikte, Model Fabrika’yı yakından inceleme fırsatı yakalayan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimi, burada kullanılan son teknolojileri birinci ağızdan dinledi. Heyet, Ar-Ge ve test laboratuvarlarını da gezerek, buralarda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında da bilgiler aldı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay Türkiye’nin geleceğinin yüksek teknolojili, katma değerli üretimden geçtiğine dikkat çekti. Alpay, “BTSO’nun önderliğinde başlatılan bu çalışma, eminiz ki tüm sanayicilerimiz için oldukça faydalı olacaktır. Bölge sanayisinin kalbinin attığı Bursa, yaşanılan dönüşümleri yakalamalı ve bugüne kadar olduğu gibi, sanayi konusunda da söz sahibi olmaya devam etmelidir. Bunun için de yaşanılan son teknolojik gelişmelere ve çağın gerekliliklerine ayak uydurmamız şarttır. Bu anlamda Bursa Model Fabrika’nın oldukça önemli bir proje olduğunu düşünüyorum” dedi.