MÜSİAD ve BEBKA işbirliği olanaklarını görüştü

27 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) – Ziyarette konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “BEBKA olarak, sahada aktif bir şekilde rol alıyor, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Onlardan aldığımız geri dönüşlerle bölgemize ve iş dünyasına fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu anlamda MÜSİAD gibi değerli bir STK ile işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyarız” dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay da, “MÜSİAD’ın en büyük ve en aktif şubelerinden birisiyiz. Üyelerimiz gerek ekonomiye katkılarıyla gerekse sosyal sorumluluk alanında üstlendiği görevlerle, Bursa’ya değer katıyor. Bir SİAD olarak, sorumluluklarımızdan birisi de üyelerimizin işlerini geliştirmek. Bunun için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. BEBKA’nın da üyelerimize danışmanlık, girişimcilik, yenilik ve verimlilik konularında değerli imkanlar sunacağının farkındayız. İşbirliği içerisinde olmamızın hem üyelerimize hem de Bursa’ya önemli kazanımlar sağlayacağı inancındayız” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’e plaket takdim etti.