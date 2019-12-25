MÜSİAD’da geleceğin teknolojileri konuşuldu

25 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’ndeki toplantıya; Şube Başkanı Nihat Alpay, Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkanı Alaettin Dağlı’nın yanı sıra çok sayıda üye katılım sağladı. Toplantının açılışında konuşan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Bu toplantı ile bu yılın sektör toplantılarımızın sonuncusunu gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir tempo ile yılı tamamladık” dedi. Bursa’da 6 Ocak’ta “Türk-Arap İşadamları Ticari Buluşmasını” gerçekleştireceklerini belirten Alpay, “Bu toplantı 2. IBF Türk - Arap iş zirvesi öncesinde yapılan bir hazırlık toplantısı. 14 Mart 2020’de İstanbul da gerçekleştirilecek olan 2. IBF Türk - Arap iş zirvesi öncesinde, Bursa başta olmak üzere birkaç şubemizde hazırlık toplantıları yapılacak.” diye konuştu.

“Ufak dokunuşlarla karlılığımızı artırabiliriz”

Alpay’ın ardından Palamut Grup ve CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut’un sunumuna geçildi. Katılımcılara, “X Y Z ve Endüstri 5.0” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Palamut, “Hem teknolojiyi hem şirketlerimizi yönetirken yazılımlarla ilgili konuları hasbihal etmek istiyorum. Yaşadığımız bir gerçek var. Dünyada şu an kullanılan bir kısım teknolojiden belki bazılarımızın haberi var, bir kısmımızın da bunlardan hiç haberi yok. Şirketlerde, işletmelerde çok ufak dokunuşlarla şirket verimliliğimizi, karlılığımızı artırabiliriz.” şeklinde konuştu.

Sistemsizlik pahalıya mal oluyor

Hem kişilerin hem de şirketlerin gelişen teknolojiye adapte olmasının önemine vurgu yapan Palamut, “Biz yerli bir firmayız. Biz diyoruz ki, siz koltuğunuzda oturacaksınız, işletmenizi sistem yönetecek. İşletmelerimizi artık bu metoda getirmemiz lazım. Sistemsizlik firmaları olumsuz etkiliyor. Bir firma sahibi herhalde kendi kurumunu batırmak için uğraşmaz. Sistemsizliğin şirketlerin pahalıya mal olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Palamut Grup ve CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer içeride ürettiğimiz ürünlerimizin anında maliyet muhasebesini oluşturmaz isek, onların takibini yapmazsak, fasona gönderirken onları barkotlayarak göndermezsek, içeri alırken aynı sistemde almazsak, perakendemizde o an ürün satıldığında o ürünün hangi ürün olduğunu ve kaç paraya satıldığını ya da hangi ürünün iade geldiğini, hangi saat hangi dakikada müşterinin şirketimize girmiş olduğunu aynı anda muhasebemize aktarmazsak, şirketlerimiz rekabet ortamında geri kalacaklardır” dedi.

Recep Palamut, yaptığı açıklamaların ardından kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi. Programın sonunda MÜSİAD Bursa Başkanı Nihat Alpay ve Tekstil ve Deri Sektör Kurulu Başkanı Alettin Dağlı tarafından Recep Palamut’a günün anısına hediye takdim edildi.