MÜSİAD'dan askıda ekmek projesi

07 Mayıs 2020

FİKRİ CİNOKUR

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Başkanı Boğaçhan Göksu, eski bir gelenek olan veren elin alan eli görmediği ''askıda ekmek'' projesinin iş dünyası tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

MÜSİAD Antalya Şubesi ekibi Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 10 fırın belirleyerek yoksul vatandaşların yararlanması için anlaştığını ifade eden Göksu, şunları kaydetti.

''Maddi durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde gönül rahatlığınca (Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?) diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Gelin el ele verelim, kardeşlerimizin dertlerine derman olalım. 2 ekmek alıyorsanız 1 ekmek de ihtiyaç sahipleri için alın.''