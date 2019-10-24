MÜSİAD’ın ikinci durağı Singapur oldu

24 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi, Başkan Nihat Alpay’ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik bir iş adamı heyetiyle; Malezya, Singapur ve Katar’ı kapsayan 8 günlük iş seyahatinin Malezya sonrasındaki ikinci durağı Singapur oldu.

MÜSİAD heyeti, Singapur’da farklı sektörden birçok iş insanıyla çeşitli temaslarda bulunurken B2B görüşmeler de gerçekleştirdi. Heyet, T. C. Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ile de akşam yemeğinde bir araya gelerek istişarede bulundu.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirme yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “MÜSİAD, aynı haftada eş zamanlı olarak Bosna Hersek, Hindistan, Çin ve bizim lokasyon olmak üzere dünyanın 4 ayrı lokasyonunda iş seyahatlerinde bulunuyor. MÜSİAD, yurtdışında 90’ın üzerinde ülkede, 224 lokasyonda şube ve temsilcilikle faaliyetlerini sürdüren Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Faaliyet gösterdiği ülkelerde sadece kendi üyelerine değil o bölgede iş yapan tüm Türk iş adamlarına ayrım gözetmeksizin yardımcı olmakta, Türkiye’nin adeta fahri ticaret elçisi görevi yapmaktadır. İş ilişkilerimizi arttırmak için gayret ediyoruz biz. Buralar ırak coğrafyalar olsa da ulaşılabilir. Savaşlarda nasıl öncü birlikler varsa ticari ilişkilerde de öncü birlikler vardır. Biz kendimizi ulaşılamayan yerler için öncü birlikler olarak görüyoruz. Umarım ilerde çok daha iyi ticari ilişkilerimiz olur” diye konuştu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Murat Bayizit de, “Malezya’nın ardından önemli bir ülkeye daha ziyaret gerçekleştirdik. Asya-Pasifik Bölgesi'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Singapur’da önemli görüşmeler yaptık. Son olarak Büyükelçimizle bir araya geldik ve burada Singapur’un genel durumu, Türkiye olan siyasi ve ekonomik ilişkileri, olası ticari iş birlikleri ve yatırım fırsatları gibi konularda görüşme gerçekleştirdik. Malezya’nın ardından Singapur'dan da oldukça verimli bir şekilde ayrılıyoruz” dedi.

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin iş gezisi, Malezya ve Singapur’un ardından Katar ile sona erecek.