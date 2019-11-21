MÜSİAD’ın konuğu Rektör Prof. Dr. Kılavuz oldu

21 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından organize edilen Müstakil Düşünceler Konferansı etkinliğinin son konuğu BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz oldu. ‘Geçmişten Günümüze Uludağ Üniversitesi’ konulu bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin kısıtlı bütçesine rağmen faydalı olacak çalışmalara imza atmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Önceki ay açıklanan üniversite bütçeleri içerisinde Ege Üniversitesi ile birlikte en yüksek bütçe artışının kendi üniversitesi için yapıldığına işaret eden Rektör A. Saim Kılavuz; “Açıklanan rakam çok büyük gibi görünüyor. Ancak 662 milyon TL’nin yüzde 85’i personel giderlerine harcanacak. Bizim bütçe içerisinde yatırım için ayırabileceğimiz rakam 62 milyonu olacak. Bu rakam ile mevcut yatırımları ve acil müdahale edilmesi gereken eksikliklerimizi gidereceğiz. Bütçemiz kısıtlı olabilir, fakat biz elimizdeki imkânlar ile en iyisini, en faydalısını yapmaya gayret edeceğiz. Kesinlikle şikâyet etmiyoruz. Elimizdekilerle de güzel işler yapabiliriz” diye konuştu.

“Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren üniversite”

Öğrenci odaklı ve üniversite-sanayi işbirliğine önem veren üniversite anlayışını hedef aldığını kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Kentimizin önde gelen işadamlarıyla birlikte kısa adı KÜSİ olan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği platformunu hayata geçirdik. Gönüllü sanayicilerimizden oluşan ÜSİGEM Gönüllü Çalışma Konseyi oluşturduk. Bu platformları ayda bir topluyor ve yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. İnşallah üniversite-sanayi işbirliği alanında da faydalı çalışmaları hayata geçireceğiz. Platform, katkı koymak isteyen tüm işadamlarımıza açık olacak” dedi.

Alpay: “Birlikte çalışmaya hazırız”

Ciddi bir nüfus yoğunluğunun bulunduğu üniversiteyi 85 bin kişilik büyük bir ilçeye benzeten MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay; “Sanayiye nitelikli eleman yetiştirilmesi noktasında üniversitemizle birlikte neler yapabiliriz konusunda görüşüyoruz. İşbirliklerine her zaman açığız. Bunlar sanayinin önemli problemleridir. Adeta kanayan yaralarıdır. Ara eleman problemimiz de var. Bu noktada eksiklikler yaşıyoruz. Her iki tarafın da işbirliği yapması neticesinde çözülecek meseleler. Katma değerli üretim yapalım sözünün altını ancak bu şekilde doldurabiliriz” değerlendirmesini yaptı.