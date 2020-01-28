Müslin kumaşı Türkiye’ye tanıtan Beberotti ihracatla büyüyecek

28 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Tekstil sektöründe 40 yıla dayanan aile geçmişleri olduğunu söyleyen firmanın kurucusu Yasin Yaran, 2014 yılında Beberotti markasının tescil edilmesiyle başlayan üretim serüvenini şu sözlerle anlattı: “Bu işe başladığımız yıllarda müslin kumaş ülkemizde bilinmiyordu. Bu ürünün tanıtımı için çeşitli yatırımlar yaptık. Bugün itibari ile Türkiye patentli Beberotti markamızın müslin ürünlerini daha çok kitleye ulaştırmak istiyoruz. İngiltere, Almanya, Rusya, Kazakistan, Yunanistan’a direkt ve dolaylı ihracat gerçekleştiriyoruz. Katıldığımız fuarlar aracılığıyla kurduğumuz yeni bağlantıları da neticelendirip, daha fazla ihracat yapmak istiyoruz.” Türkiye’de perakende satışlarının bulunmadığından da bahseden Yasin Yaran, halihazırda Bursa, İzmir, Antalya, İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde toptan ve perakende mağazalara ürün verdiklerini sözlerin ekledi.

“Taklit edilmek başarımızın göstergesi…”

“Prensip olarak öncelikle kalite, güven ve sağlıklı ürün imalatına önem veriyor; ürettiğimiz doğal pamuk müslin kumaşların baskı ve boya işlemlerini OEKO-TEX VE ISO-9001 standartlarına uygun yapıyoruz” diyen Yaran, sürekli yenilenen desen ve tasarımları gerçekleştirdikleri Ar-Ge projeleri ve kalite odaklı üretimi ile orta ve üst segmente hitap ettiklerini söyledi. Yasin Yaran, ürünlerin piyasada birçok firma tarafından taklit edilip ve kopyalanmaya çalışıldığına da dikkati çekerek, “Başarımızın göstergesidir” şeklinde değerlendirdi.