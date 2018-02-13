Mustafa Gökşen Yücel Anıldı

13 Şubat 2018

KOCAELİ (DÜNYA) - Marmara bölgesinin önde gelen lojistik firmalarından Kılıç Nakliyat, uzun yıllar nakliye hizmeti verdikleri ve aynı zamanda Kılıç Nakliyat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kılıç'ın manevi babası olan merhum Mustafa Gökşen Yücel ölümünün 11'inci yılında Mevlid-i Şerif programı ile anıldı.

Yücel şirketler grubunun sahibi ve Türk çelik sektörünün duayeni olan Mustafa Gökşen Yücel'in 10 Şubat 2007 tarihinde aramızdan ayrılışının 11'inci yılında sevgi, saygı, özlemle ve dualarla bir kez daha anıldı.

Kılıç Nakliyat merhum Mustafa Gökşen Yücel için geleneksel hale getirdikleri, Akşemseddin Villaları Doğan Camisinde gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim ve mevlit programına sanayiciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve protokol katıldı.

Anma programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Türk çelik sektörünün duayeni olarak bilinen hayırsever Mustafa Gökşen Yücel'i anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hayırsever olarak bilinen merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.